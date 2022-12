Escándalo en Diputados: Legisladores, al borde de los golpes

Un verdadero escándalo se desató ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. En una jornada que incluyó gritos e insultos y con legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio quedando al borde de los golpes, el oficialismo no consiguió el quórum para reelegir a las autoridades del cuerpo, entre ellas la presidenta, Cecilia Moreau. Se dio así un escenario de conflicto inédito en la historia parlamentaria tras el que la coalición gobernante tampoco logró aprobar la creación de nueve universidades (Ver aparte).

En un clima de tensión nunca visto, las bancadas de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, los libertarios y el Frente de Izquierda resolvieron no bajar a la sesión preparatoria convocada por el oficialismo para reelegir a las autoridades de la Cámara Baja. Entre ellas, Moreau. El desplante se dio luego de que la presidenta del cuerpo frenara un día antes la designación de los cuatro representantes de Diputados ante el Consejo de la Magistratura.

En minoría, el oficialismo solo llegó a reunir 123 legisladores con el apoyo de sus aliados del interbloque Provincias Unidas. No le alcanzó para el quórum y Moreau no pudo ser reelecta. No obstante, gracias al artículo 37 del reglamento de la Cámara, continuará en funciones hasta tanto se convoque a una nueva sesión preparatoria. Lo mismo vale para las restantes autoridades del cuerpo que tampoco pudieron ser reelegidas: José Luis Gioja (Frente de Todos) como vicepresidente primero; Omar De Marchi (Pro) como vicepresidente segundo y Julio Cobos (UCR) como vicepresidente tercero.

La reacción opositora, se dijo, respondió a la decisión de Moreau de suspender el miércoles la designación de los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, del Frente de Todos, de Alvaro González, del Pro, y de la radical Roxana Reyes como representantes en la Magistratura, que también enfrenta al kirchnerismo y al Pro en el Senado. Moreau argumentó que obró así a raíz del fallo del juez Martín Cormick, quien (el lunes) anuló el nombramiento de Reyes en el organismo encargado de seleccionar y remover a los jueces.

La contraofensiva opositora no tardó en llegar. Juntos por el Cambio entendió que lo de Moreau fue “abuso de poder” e “ilegal” y advirtió: “Si el oficialismo decide seguir las órdenes de Cristina Kirchner para obstaculizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, nosotros no vamos a dar quórum en las reuniones de comisión ni en el recinto de la Cámara de Diputados”.

Y así lo hizo. Uno de los más duros fue el radical Mario Negri: “La presidenta de la Cámara tomó una resolución contraria a Derecho, que fue retrotraer la designación de los miembros de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Este es un hecho de enorme gravedad institucional que nunca ha ocurrido en esta Cámara. La presidenta de la Cámara decidió dejar de defender los intereses de todos los diputados para sumarse a la estrategia de Cristina Kirchner de paralizar el Consejo de la Magistratura y atropellar la Justicia”, disparó.

Cristian Ritondo, del Pro, reclamó: “El oficialismo debe reflexionar, esperamos que saque la resolución (que suspende el nombramiento de los consejeros por Diputados) para seguir la vida institucional normal”.

Desde la Coalición Cívica, Juan López interpretó que, “ante una posible condena la semana próxima, Cristina Kirchner quiere que las minorías no integren el Consejo de la Magistratura para paralizar el Poder Judicial. Nosotros no vamos a permitir este atropello”.

Pese a los reproches opositores y a la fallida sesión, Moreau defendió ayer su decisión de mantener en suspenso las designaciones de los consejeros diputados: “Mi rol como presidenta de la Cámara es, fue y será garantizar la presencia de los cuatro consejeros de la Magistratura en el ámbito que corresponde. Tomé esa decisión y apelé el fallo (del juez Cormick). No hay fallos buenos y malos según la conveniencia del momento. Vamos a seguir trabajando por la autonomía de esta Cámara para que no sea vulnerada por nada ni por nadie. Las instituciones deben funcionar.”

Mientras que el jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, observó “una clara maniobra opositora para entorpecer el funcionamiento” del cuerpo parlamentario.

Martínez, que respaldó la decisión de Moreau, coincidió en un punto con Negri: “Esto es de una gravedad institucional enorme, un hecho político/institucional inédito”, dijo e insistió: “Aquí ha habido una clara maniobra por entorpecer, por obstaculizar, por impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados”.