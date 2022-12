Puede ganar o perder, pero Argentina no va a subestimar a Australia

exjugador de Estudiantes

Argentina jugó su mejor partido en Qatar. Necesitaba el triunfo sí o sí para no depender de otros y el partido que hizo fue muy bueno, más allá del rival por el nerviosismo que generaba la circunstancia. No hubo puntos flojos en el equipo que pudo sacarse de encima una zona que había comenzado complicada.

Lo más destacado que mostró el Seleccionado ante Polonia fue el fútbol. Argentina luchó los tres partidos, pero en este tercer partido pudo sostener el buen juego durante los 90 minutos. Ese juego que hizo que el equipo de Scaloni llegara al Mundial como uno de los candidatos.

El equipo volvió a tener sus rasgos que lo convirtieron en candidato. En una competencia tan corta, no tenés tiempo para dudar ni para esperar a algunos jugadores. Si esperás, te volvés. Y ahí está claro que el entrenador sabe que tiene que poner a los futbolistas que están al 100%. Todas las decisiones que tomó fueron acertadas. Supongo que eso pasó cuando decidió ponerlo a Julián Álvarez, lo habrá visto bien y tomó la decisión de incluirlo en lugar de Lautaro Martínez. Hubo un buen rendimiento de los once jugadores. Rodrigo De Paul, que venía un poco más flojo, volvió a jugar a su manera y fue muy importante. No me sorprende la calidad de Enzo Fernández: su ingreso le hizo muy bien al equipo y estiró el plantel.

No nos va a volver a pasar lo del primer partido, por eso no vamos a subestimar a nadie y menos a Australia. Ya el cachetazo te lo pegaron. Otros, en cambio, tal vez todavía tengan que pasar por eso. La Selección puede ganar o perder, pero solamente por lo futbolístico, no por sentirse más que el rival.

Ahora que pasó la zona, Argentina está de vuelta, pero eso no la convierte en “la” candidata. Es uno de los candidatos, pero no hay que olvidarse de Brasil y de Francia. Los grandes marcan diferencias.