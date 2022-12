Un poco de alivio para Gimnasia

En medio de todos los festejos de la Selección, Gimnasia recibió una noticia que bien le puede cambiar el complicado panorama institucional que vive. Es que mediante un comunicado de prensa que se envió ayer poco antes del mediodía, el ex presidente albiazul Gabriel Pellegrino, confirmó que deja sin efecto la cesión de derechos televisivos, y a partir de este momento el Club podrá disponer de ellos.

Recordemos que cayó como una bomba la noticia el 9 de diciembre pasado cuando se supo que el club le había cedido (antes que asumiera Cowen) los derechos audiovisuales de 2023 y 2024 a Pellegrino por la devolución de mutuos registrados, en una cifra que ronda los 4 millones de dólares.

A partir de allí se empezaron negociaciones, reuniones con la Liga Profesional, gestiones en la Justicia para destrabar el tema, por que el Lobo necesita esa entrada de dinero. Es que significan 54 millones de pesos por mes que no recibirían.

Esto generó enojo por que los directivos ingresantes no sabían nada de esto, por lo que terminó siendo una jugada de Pellegrino para asegurarse la devolución de dinero.

Lógicamente, que la noticia conocida ayer poco antes del mediodía por un comunicado del ex Titular gimnasista, cayó muy bien en la Sede de calle 4, por que sin dudas significa un poco de aire y alivio para el club y las obligaciones que debe afrontar de ahora en más con empleados de los predios, los futbolistas y cuerpo técnico.

Ahora bien, también queda en evidencia que la flamante CD tendrá que sentarse a negociar con el ex Presidente para llegar a un acuerdo de pago, algo que no había sucedido hasta el momento.

Lo concreto, que a partir de tener este dinero disponible a Gimnasia le cambia mucho el panorama para poder funcionar con más normalidad y programando los pasos a seguir.

EL COMUNICADO

El comunicado de Pellegrino dice textualmente lo siguiente: “El ex presidente del Club Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino, resolvió dejar sin efecto la cesión del derecho de cobro de los derechos televisivos efectuada en su favor como garantía del pago de deuda que la institución mantiene con su persona. Sin perjuicio de todo lo mencionado anteriormente, como prueba de buena fe y su ineludible condición de Gimnasista de bien, también se dispuso quedar a la espera de una propuesta de parte de la flamante Comisión Directiva del Presidente Mariano Cowen, tendiente a concretar la cancelación de los contratos de mutuo (económicos), celebrados oportunamente entre el Club y el socio Pellegrino, cuya deuda se encuentra debidamente reconocida.

Ahora, la flamante dirigencia albiazul tendrá la chance de disponer del dinero de la televisión

La decisión expresada, cuya materialización será implementada de manera inmediata, no significa de modo alguno, el desestimiento a los derechos legítimamente adquiridos, así como las acciones legales que tuviesen lugar en caso de incumplimiento de la nueva dirigencia albiazul, anhelando encontrar mecanismos amigables de solución. La medida fue adoptada por Pellegrino durante una reunión compartida con el ex vicepresidente Raúl Tassi, junto a otros ex directivos y allegados a la gestión anterior”.