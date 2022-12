Las pantallas del 2023: las películas y series más esperadas del próximo año

El 2023 vendrá con una oferta recargada en la pantalla: a la habitual oferta de Hollywood para copar las salas (superhéroes, secuelas y más propuestas explosivas) se sumarán en los cines esperadas películas de grandes autores, y se multiplicarán con lo que ocurrirá en la pequeña pantalla, que en medio de una cruenta guerra entre servicios de streaming por atraer usuarios también presentará una explosiva cartelera.

En las salas de cine, esa cartelera estará marcada, como cada temporada, por los tanques, alrededor de los cuales se estrenarán el resto de las películas, intentando no competir. Y si hablamos de tanques, hoy, hablamos de superhéroes; pero como viene ocurriendo en las últimas temporadas, el entusiasmo ha amainado. Los estrenos más esperados son la tercera entrega de “Guardianes de la Galaxia”, en mayo, y la secuela animada de “Spider-Man: Un nuevo universo”, para junio. Después, hay una larga lista de proyectos que, como los “Eternals” o “Shang-Chi”, prometen pasar bastante desapercibidos: en febrero aterriza “Ant-Man y la Avispa: Quantumania”, en marzo la segunda “Shazam!”, en junio “The Flash”, de la mano del director argentino Andy Muschietti, en julio “The Marvels”, secuela de “Capitana Marvel”, y en diciembre, otra “Aquaman”.

Pero aunque los superhéroes sufran de agotamiento, los grandes estudios insisten con la idea de franquicias para sus grandes proyectos. Habrá de todo este año en ese sentido: un cierre a la saga de “Magic Mike” (en EE UU estrena en febrero); la tercera “Creed”, ya sin Stallone, una nueva “Scream”, con Jenna Ortega, de “Merlina”, como protagonista, y la cuarta “John Wick, todo en marzo; la décima “Rápidos y furiosos” (mayo); una nueva “Transformers”, otra “Misión Imposible” (julio); la cuarta entrega de la saga de los héroes de acción añejos “The Expendables” (septiembre); una secuela de “El exorcista” a cargo de David Gordon Green, encargado de las últimas “Halloween”; la esperada segunda parte de “Duna” (en noviembre) y una continuación de la última “Cazafantasmas” (a fin de año). Pero el plato más fuerte será el regreso de la saga de “Indiana Jones” para una última aventura, que llegará al país, con un Harrison Ford de 80 años, en junio.

Sin fecha de estreno aún, se espera este año una secuela para “Legalmente rubia”. Y no solo habrá secuelas: también se estrenará hacia fin de año una precuela de “Los Juegos del Hambre” y de “Charlie y la fábrica de chocolates”, que tendrá a Timothee Chalamet como un joven Wonka.

En la misma línea, Disney continúa en mayo con su reciclado de clásicos, esta vez presentando una nueva versión de “La Sirenita”, con actores reales, que generó controversias porque la protagonista es negra. El prestigioso David Lowery filmará para Disney, en tanto, su versión de “Peter Pan & Wendy”.

Los videojuegos, otro espacio que busca explotar Hollywood aprovechando los fanáticos preexistentes, tendrán sus películas con “Calabozos y dragones” (en modo comedia) y una nueva película de “Super Mario”. En julio, llegará a los cines la primera película con actores sobre la franquicia de juguetes de Barbie.

En el terreno del cine familiar, los grandes estrenos serán animados. Pixar presentará en junio “Elemental”, pero tendrá competencia: la factoría también anda desinflada y dos de los creadores de cine animado más populares del momento, Phil Lord y Chris Miller (“Lluvia de hamburguesas”, “La película de Lego”) intentarán competirle con “Strays”, una de perritos callejeros. El estreno animado del año, de todos modos, llegará desde Japón en algún momento del 2023: “¿Cómo vives?”, última película del maestro Hayao Miyazaki.

La cabeza del Studio Ghibli es uno de los nombres importantes que presentará su cine el próximo año: también lanzará su última película Brandon Cronenberg, el hijo de David (en enero, en EE UU), y Damien Chazelle, que buscará llevar su “Babylon”, que se estrena en febrero, a los Oscar.

En el marco de la carrera a los Premios de la Academia se estrenarán en los primeros meses del año varias películas con ínfulas de galardón: “The Whale”, el regreso de Brendan Fraser a la actuación, con dirección de Darren Aronofsky; “Tar”, con Cate Blanchett; “The Banshees of Inisherin”, “The Fablemans”, de Steven Spielberg, “El triángulo de la tristeza”, de Ruben Ostlund, la coreana “Decission to leave” y “Alcarrás”, de Carla Simón.

También llegará a lo largo del año lo nuevo de M. Night Shyamalan (“Knock at the cabin”), Paul Schrader (“Master Gardener”), Taika Waititi (la futbolera “Next Goal Wins”), Wes Anderson (“Asteroid City”; y también presentará una película en Netflix, basada en historias de Roald Dahl), Luca Guadagnino (la tenística “Challengers”), Yorgos Lanthimos (“Poor Things”), Kelly Reichardt (“Showing Up”) y Alexander Payne (“The Holdovers”).

El gran tanque de autor del año es sin embargo “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, con fecha en julio; también debería estrenarse en 2023 lo nuevo de Martin Scorsese (“Killers of the Flower Moon”), Ridley Scott (su biopic de “Napoleon”) y David Fincher (“The Killer”).

¿Y EN LA PANTALLA CHICA?

Hace años ya que entre las novedades audiovisuales la pantalla chica se ha transformado en protagonista. Y un año más habrá de todo, desde grandes producciones para el público superheroico (“Secret Invasion”, la segunda temporada de “Loki”, el spin off de “WandaVision” “Agatha”, todo por Disney+) a adaptaciones de videojuegos emblemáticos como “The Last of Us”, que llega en enero por HBO Max.

En ese mismo enero Netflix estrenará “That 90s Show”, secuela del show setentero sobre la hija de Eric y Donna; y Apple TV+ mostrará “Shrinking”, una de psicoanálisis con Harrison Ford. “Daisy Jones & the Six”, de Prime Video, es una de las series más esperadas, una historia de rocanrol en los 70, mientras que Paramount+ prepara una serie basada en el universo del musical “Grease” y otra sobre “Atracción fatal” para nuestro otoño.

Sin fecha de estreno aún está “The Idol” (HBO), nueva serie de Sam Levinson, creador de “Euphoria” (que el próximo año estrenará nueva temporada), realizada junto a The Weeknd; el reality basado en “El juego del Calamar” (Netflix) y uno de los estrenos más esperados de la temporada, “Masters of the Air”, que cierra la trilogía televisiva bélica de Steven Spielberg y que se verá por Apple TV+.

Habrá, además, nuevas temporadas de “Succession”, en enero, “You” y The Mandalorian”, en marzo (la saga galáctica tendrá también un nuevo spin off, “Ahsoka”, protagonizado por Rosario Dawson), y, en algún momento del año, “Ted Lasso”, “Lupin”, “Hacks”, “You”, “Feud” (una temporada sobre Truman Capote), “Sex Education”, “Umbrella Academy”, “Black Mirror”, “And just like that…” (la continuación de Sex and the City”), “Only murders in the building”, “Peacemaker” y “Bridgerton”, que también tendrá un spin off sobre Charlotte, al igual que “La Casa de Papel”, que estrenará una serie derivada sobre Berlín; y “The Boys”, que mostrará el próximo año “Gen V”.

No habrá el próximo año, al parecer, nuevos episodios de “La Casa del Dragón”, pero sí debería estrenarse otro proyecto derivado de “Game of Thrones”, “The Tale of Dunk and Egg”. En el reino de la fantasía, también se estrenará “The Sisterhood”, serie basada en el universo de “DunE”.

LOS ESTRENOS ARGENTINOS

En el panorama local, también se esperan grandes estrenos en formato serie, al calor de las plataformas: la mudanza hacia las plataformas ha sido notoria y en la gran pantalla no se prevén demasiados proyectos taquilleros, pero sí para la pantalla chica.

Star+ tiene en proceso bioseries sobre Guillermo Coppola y Ringo Bonavena, el thriller político “Diciembre 2001”; “Nada”, de Cohn y Duprat con Luis Brandoni y Robert De Niro; y la serie documental “Comandante Fort”; Netflix, en tanto, prepara la comedia “División Palermo”, de Santiago Korovsky; la serie biográfica sobre Fito Páez “El amor después del amor”; y la segunda temporada de “El reino”. Prime Video ya trabaja en la nueva entrega de “Iosi…”. También Flow, que este año presentó “Último primer día”, “El hincha” y “El buen retiro”, continuará por ese camino.

Paramount+, en tanto, confirmó la llegada de la serie “Medusa” protagonizada por Soledad Villamil, Candela Vetrano, Gastón Dalmau y Violeta Urtizberea; y la segunda temporada de “Los enviados” la serie de Juan José Campanella (para la película de “Los Simuladores” habrá que esperar a 2024).

Todo esto, claro, a la espera de novedades por la adaptación que Bruno Stagnaro, el creador de “Okupas”, prepara sobre “El Eternauta”.

"Oppenheimer"