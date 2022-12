Cristina Tras el fallo: "No voy a ser candidata a nada en 2023"

Esta tarde, el Tribunal Oral Federal n°2 condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa Vialidad determinó que hubo administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en Santa Cruz.

La ex presidenta escuchó el fallo en el Senado de la Nación y minutos después realizó su esperado descargo. Se confirmó que los fundamentos de la condena se conocerán el próximo 9 de marzo.

Desde el inicio, CFK comenzó diciendo: "Está claro que lo que querían, era condenarme". "Probé absolutamente que, de acuerdo a la constitución, yo no tengo el manejo de las leyes o el presupuesto que son aprobadas por los diputados y senadores", agregó.

“El presidente de la Nación no es responsable de la ejecución y administración del presupuesto porque, después de la reforma del ‘94, quien lo hace es la figura del Jefe de Gabinete. Curiosamente, en esta causa los jefes de gabinete solo declararon como testigos”, continuó.

“Cuando les tocó replicar cada uno de los testimonios y documentos, no pudieron hacerlo. Esto no es un partido judicial o lawfare, esto es mafia”, señaló la vicepresidenta desde el Senado.

“El tío de la señora del Presidente del Tribunal que me condenó, es el camarista a quien deberé apelar la sentencia. Juega con el fiscal Luciani, en la quinta de Macri, con Llorens, que siempre falla condenándonos. Este es el sistema que hoy está funcionando bajo la falsa denominación de Poder Judicial”, agregó.

“(Julián) Ercolini fue quien, además de condenarme, es el que sobreseyó a Magneto y a Bartolomé Mitre en la causa de Papel Prensa, entregada por el Partido Militar y confirmada por el Partido Judicial”, siguió el descargo de Cristina Fernández de Kirchner.

“Yo nunca voy a ser una mascota del poder, así me den 20 años y me condenen. Es curioso porque todos estos jefes no pagan impuestos a las ganancias porque dicen que afecta su independencia a la hora de dictar sentencia… Busquenle un nombre, yo ya se lo puse: mafia”, apuntó.

La vicepresidenta Cristina Fernández afirmó hoy que no va a ser candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023.

Al dirigirse en un mensaje público al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, expresó: "El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa".