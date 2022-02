Contando votos: el Gobierno tendrá que negociar con la oposición

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados no solo desató una nueva tormenta interna en el oficialismo, sino que también plantea una encrucijada para Juntos por el Cambio (JxC).

Es que, para quedar firme, el principio de acuerdo que la semana pasada alcanzaron el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ser refrendado en el Congreso. De la dura carta que el hijo de Cristina Kirchner emitió el lunes se desprende que no lo acompañará y se presume que una docena de legisladores podrían seguir al jefe de La Cámpora en ese rechazo.

Tras reunirse ayer con el presidente Alberto Fernández, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó que el acuerdo con el FMI pasará por el Congreso de la Nación, a pesar del cimbronazo que causa el portazo de Máximo Kirchner. “El cronograma lo define el equipo técnico del Fondo, con el equipo económico del Gobierno”, dijo sobre el acuerdo y agregó que “luego es necesario tener el aval del Parlamento”, en declaraciones formuladas al retirarse de la residencia de Olivos.

Claro que llegada la oportunidad, que deberá ser entre fines de febrero y principios de marzo, el Gobierno tendrá que empezar a contar con los votos que cuenta para avanzar en ese acuerdo que busca financiar la deuda. Y de ahí que la oposición tendrá un papel clave para su aprobación.

La negociación no será fácil, hay muchos reclamos al Gobierno que andan dando vuelta en Juntos por el Cambio, como el tema de la Justicia o la coparticipación que se le quitó a capital federal, entre otros.

Actualmente el FdT cuentacon 118 diputados, dos más que JxC, pero si los que responden al kirchnerismo siguen a Máximo, habrá que ver cuántos positivos pierde ahí el oficialismo, los cuales deberá sumar en la oposición -donde no todos están de acuerdo en el apoyo- y de aliados.

En el Senado, el Frente de Todos cuenta con 35 legisladores y Juntos por el Cambio, 31. Y en esta Cámara hay que tener en cuenta el peso político que cuenta el kirchnerismo con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Esto asesta un golpe significativo al acuerdo, especialmente porque muchos de los temas más desafiantes aún necesitaban ser negociados’’, advirtió el analista económico Daniel Kerner, director general para América Latina de la consultora Eurasia Group. “El Congreso debe aprobar el acuerdo y un partido gobernante dividido tendrá dificultades para encontrar los votos’’. Por otra parte “no sería fácil para la oposición apoyar un acuerdo que parte del gobernante FdT rechaza’’, agregó.

Por eso, la situación llega con su onda expansiva hasta la principal coalición opositora del país. Desde JxC, que en principio valoraron como “positivo” el acuerdo anunciado por Alberto Fernández, pidieron conocer la “letra chica” de ese entendimiento y condicionaron su aprobación a la postura monolítica del Frente de Todos. Esa que la decisión de Máximo parece haber partido.

“Si Cristina no apoya esto, nosotros no estamos ni en condiciones de someter a nuestra fuerza a esta discusión”, había avisado el senador radical Alfredo Cornejo y exhortó a la Vicepresidenta: “Que se pronuncie si está a favor o no”. Eso fue antes de que Máximo firmara su dimisión a la presidencia del bloque oficialista.

Con la renuncia consumada, Juntos por el Cambio tiene ante sí el dilema de acompañar al Presidente y levantar la mano a favor del acuerdo o rechazarlo y votar junto con Kirchner, La Cámpora y otros sectores opositores como los libertarios de Espert y la izquierda.

Lo cierto es que hasta ayer no había una posición uniforme y los principales referentes del PRO se mantenían cautos, en la víspera de la reunión que la mesa nacional de Juntos por el Cambio tiene prevista para hoy. El diputado Martín Tetaz opinó: “No veo cómo podemos aprobar un acuerdo que no aprueban ni siquiera ellos. ¿Que nos piden, que salvemos políticamente a Alberto Fernández?”.

Mientras que Juan Manuel López, que es el presidente del bloque de la Coliación Cívica, llamó a la calma: “No es bueno para el país que el oficialismo no sepa tramitar sus diferencias, ojalá se arreglen entre ellos. En la oposición tendrá que haber más inteligencia, templanza y seriedad que nunca, sobre todo cuando el caos está a la vuelta de la esquina”, advirtió en su cuenta de Twitter.

También se expresó en un tono componedor el gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, que en declaraciones radiales dijo que antes de avalar o no el acuerdo “tenemos que conocer en qué consiste. No puede ser que no acompañemos porque renunció Máximo Kirchner. Si no sería Máximo Kirchner nuestro jefe”, dijo.

La renuncia de Máximo Kirchner no hizo hablar h a Gerardo Morales, uno de los primeros en salir a respaldar el entendimiento con el Fondo, pero seguiría en esa misma línea. Es decir que de los tres gobernadores radicales, como la Coalición Cívica, sostendrían que debe conocerse la “letra chica” del acuerdo con el FMI antes de pronunciarse. Sin embargo, numerosos dirigentes creen que la renuncia de Máximo Kirchner es una “maniobra electoralista”.

El Gobierno tendrá que empezar a contar con los votos que cuenta y ahí entra la oposición