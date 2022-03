Ternura, acción y tráfico de animales se funden en “King: regreso a casa”

Los cines argentinos recibieron esta semana “King: regreso a casa”, una opción disponible en la cartelera platense para disfrutar en familia.

Aunque retrata en la gran pantalla una temática triste, como lo es el tráfico y el maltrato de animales, la cinta francesa dirigida por David Moreau ha sido elogiada por la calidez con la que es narrada.

La película cuenta la historia de King, un cachorro léon que busca volver a África con la ayuda de Inés y Alex, dos adolescentes que se encontraron con el animal en su habitación.

El felino formaba parte de una red de tráfico de animales pero logró escapar del aeropuerto hasta llegar a la casa de los chicos, quienes, con la ayuda de su abuelo , idearán un complejo plan de regresar lo a su hábitat natural.

Aventura, ternura y acción se funden en esta historia hilvanada por una fuerte crítica social contra la venta ilegal de animales.

Moreau, con gran experiencia en el cine de terror, contó qué lo llevó a cambiar de género. “Tengo muchas películas favoritas y de distintos estilos. Además, las de aventura siempre me han llamado la atención. Cuando me ofrecieron la oportunidad , no dudé”, confesó.

En el rodaje, los actores tuvieron contacto con un león real. Fue Lou Lambrecht, una de las protagonistas, la que se refirió a cómo fue esa experiencia: “Fue extraordinario poder pasar un tiempo con él antes del rodaje. Eso me sirvió para que se acostumbrara a mi olor, a mi voz, y así pasar la mayor parte del tiempo vinculad a él, para tener una relación más cercana a la hora de filmar”.