La nueva misión de Santi Maratea: colecta de ayuda a Ucrania

Santiago Maratea le contó a sus seguidores que recibió un llamado inesperado desde la Embajada de Ucrania en Argentina. La comunicación fue para pedirle que visibilice una campaña solidaria para enviar donaciones al país que está siendo invadido por Rusia. “No es política, es un pedido humanitario”, remarcó en sus historias de Instagram.

Fueron muchos los usuarios en las redes sociales que estuvieron bromeando sobre la posibilidad de que el influencer intervenga en el conflicto. “Yo también me reía, me parecía absurdo. ¿Qué puedo hacer yo con la situación que está atravesando Ucrania?”, se preguntó. Sin embargo, cuando escuchó la situación que atraviesan miles de ucranianos no dudó en dar una mano.

“Lo que pasó es que hablé con una mujer que se llama Zhanna y me dijo que necesitaba ayuda. Por ejemplo, pañales y medicamentos. No sé si me importa quién es esa gente, es algo humanitario. Es lo que me dijo esta persona con la que hablé ‘no tiene nada que ver con política’. Y yo lo noté en su voz”, sostuvo.

“El problemita es que por toda la burocracia se está complicando sacar todas las donaciones que hay. Sería una pena que un avión vuele a Polonia desde Argentina y no pueda llevarlas”, opinó.