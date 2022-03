Diálogo y nueva oferta de IOMA a los médicos

Funcionarios de IOMA y dirigentes de la Agremiación Médica Platense retomaron ayer el diálogo en el marco del conflicto que se entabló desde finales del año pasado en la negociación por la recomposición de los honorarios que cobran los profesionales por la atención a los afiliados de la obra social.

El nuevo capítulo, alrededor de una mesa formal, comenzó a escribirse luego de los cruces de las últimas semanas, con declaraciones de funcionarios y dirigentes, y una expresión pública de la conducción de la entidad gremial. Entonces, la agenda se extendió más allá de los desencuentros por los honorarios, con reclamos de los médicos por la incorporación de más postulantes a la cartilla profesional que los que admite el organismo y la apertura de “policonsultorios” en los que se estableció un nuevo marco en la relación con los prestadores, por fuera del vínculo tradicional con la Agremiación.

“IOMA hizo una propuesta referida a todos los puntos de los que se viene hablando”, apuntó sobre el final de la tarde de ayer, tras la cita que tenía fecha original para el jueves, pero se pospuso 24 horas, dijo una fuente vinculada con las conversaciones. No se dieron a conocer detalles de números o modificaciones de las líneas que se ejecutan de un lado y se cuestionan desde el otro.

Se explicó en ese sentido que se acordó un marco de “confidencialidad” hasta tanto la Agremiación pueda reunir al plenario de representantes de las entidades profesionales que la conforman.

Ese encuentro quedó pactado para el martes próximo, a las 19. Según la fuente consultada por este diario, la situación quedó “en cuarto intermedio” hasta que los médicos discutan en la Agremiación. Recién entonces, se conocería el alcance de la oferta.

La agenda que expuso la Agremiación ayer, es la que aparece en una solicitada publicada en este diario a mediados de semana. En una nota solicitada dirigida al Gobernador, Axel Kicillof se concluyó que “el accionar del IOMA no se tolera más”. Luego, se detalló sobre una serie de planteos, motivo de desencuentros desde hace varios meses. Según viene reclamando la Agremiación y expuso nuevamente en la solicitada, hay una situación de “discriminación en la recomposición de honorarios médicos”. Se indicó que “IOMA pretende dar por concluidas las negociaciones y otorgó solo un aumento del 45% en 2021, mientras que todas las paritarias promediaron el 53% y la inflación fue del 51%”. A la vez, denuncia un “manejo discrecional del padrón” de profesionales, “impidiendo el ingreso de nuevos médicos que eligen trabajar a través de la Agremiación, mientras precarizan a los profesionales, debiendo facturar sus honorarios a una empresa gerenciadora de policonsultorios y/o a través de entidades sanatoriales”. El cuadro, indica a la Agremiación una “pérdida solapada y paulatina de la libre elección del médico y el lugar de la atención. Según IOMA, la actualización de honorarios no está cerrada. No obstante, se indicó “de 2016 a 2019 hubo una mejora del 164% contra una inflación del 300%, mientras que en 2020 y 2021 la suba fue del 103% contra el 105% de los precios”. El cuadro, según la entidad, suma deudas, atraso en la actualización del nomenclador “que data de 1958” e “incumplimiento” de un compromiso de mejora de honorarios de internación.