VIDEO. ¿Cómo lucieron los platenses en el primer día con barbijo optativo?

Este lunes comenzó a regir en La Plata la medida municipal que establece el uso optativo del barbijo en lugares públicos y en espacios dependiente de la Ciudad. Se sabe que la iniciativa dio lugar a algunos roces entre la comuna y las esferas de Salud de la Provincia. En una recorrida de EL DIA, se pudo percibir cómo se han comportado los vecinos en la jornada de hoy con respecto a la mascarilla cuyo uso de instaló con la llegada de la pandemia del coronavirus, hace poco más de dos años.

Una comerciante del Centro dijo que "si entran con barbijo para mi es mejor porque hay que seguir cuidándose" y a su vez se mostró satisfecha de que "la decisión quede en la gente". "Si la norma dice que es optativo, queda en la persona", subrayó.

"No estoy de acuerdo, quiero que se siga usando para prevención. Me gusta más usarlo", deslizó una vecina. Otra transeúnte comentó que "no veo mal la medida, cuando veo poca gente me lo saco y cuando hay mucha gente me lo vuelvo a colocar, estamos en pandemia y hay que usarlo".

Otra comerciante expresó que "es una controversia porque va a haber quien se lo saque y quien no". "Se puede generar un problema porque las dos partes van a tener el mismo derecho. Nosotras vamos a seguir usándolo, manteniendo las distancias. Vamos a usar el barbijo. Vamos a tener que adaptarnos y convivir con las dos partes. El problema es el transporte, ahí se complica un poquito", agregó.

En la disposición se estable que en los locales comerciales el uso de ese elemento sanitario también es de carácter optativo. Más precisamente serán los propietarios quienes tendrán el poder de decisión.

En la órbita comunal, como la delegación de Gonnet, pudo observarse a la mayoría del personal y de los vecinos que acudieron para realizar distintos trámites con sus respectivos barbijos.

Con respecto al transporte público, en buena parte los pasajeros mantuvieron este lunes el uso del tapabocas, por lo que la medida no incidió en el comportamiento que se viene registrando en ese ámbito de aglomeración de personas.

Distinto era el panorama hoy en la vía pública en donde, tal como vienen apreciando autoridades y especialista, ha disminuido el uso del barbijo. En el primer día de puesta en marcha de la medida la tendencia parece ser la de las últimas semanas, es decir, con cada vez más personas que deciden transitar con el rostro completamente libre.

Para las escuelas, dependientes de la Provincia, el uso de la mascarilla persistía entre los estudiantes. En este plano, persisten los debates entre las autoridades municipales y provinciales por el uso del tapabocas dentro de las instalaciones educativas.

En el marco de la decisión municipal, el titular de la Secretaría de Salud, Enrique Rifourcat, sostuvo: “Entendemos que es conveniente que sea de esta forma y cada persona pueda elegir en qué momento o cuánto tiempo se lo usa”, remarcó y sostuvo que “aquella persona que lo quiera seguir utilizado lo va a poder seguir usando y el que no lo quiera utilizar, va a dejar de hacerlo”.

“Nosotros tenemos potestad sobre lo que es territorio municipal, pero le pedimos a la Provincia que evalúe la posibilidad de implementar esta medida en los lugares que les compete a ellos. Todo lo que tenga incumbencia el Municipio tiene la optatividad, si uno quiere usar el tapabocas lo puede usar o sino no”, agregó el funcionario

Por el lado de la Provincia, desde el Ministerio de Salud dijeron que la medida es “irresponsable y tomada sin ningún tipo de conocimiento científico y sanitario”. Destacaron que en “el territorio bonaerense la competencia primaria en salud es Provincial, a través de la cartera sanitaria”.