“Si jugábamos cinco minutos más, lo ganábamos”

El lunes gris y frío que da comienzo al otoño, no se parece absolutamente en nada a algún lunes atrás, por más que todavía reinaba el verano. Es que Eric Ramírez después de bastante tiempo se vuelve a sentir feliz y se le nota. Para un futbolista que está acostumbrado a jugar, estar sentado seis partidos y medio en el banco y no poder jugar un solo minuto, es mucho.

Lo demás aún está fresco, Pipo Gorosito lo mandó a la cancha en el segundo tiempo, tuvo una buena labor, la cual coronó con un agónico gol en el quinto minuto de descuento, a solo segundos de que se cumplieran los seis que había marcado el árbitro Silvio Trucco.

Es el día libre para el plantel y el momento ideal para disfrutar en familia, con su mujer Oriana y su pequeño hijo Bautista. Pero, el teléfono le suena todo el tiempo y son mensajes de felicitaciones.

“A la gente le quiero agradecer porque me mandaban mensajes después de los partidos que iba al banco y no entraba, me alentaban, que no me caiga y le siga metiendo. Este gol es el regalo que les puedo dar yo, responder adentro de la cancha y con un gol”, dice este entrerriano nacido en Concordia.

Precisamente, en esos últimos minutos tuvo un cruce con un amigo de la infancia y compañero de fútbol en juveniles en su tierra, Leonardo Godoy, hoy rival.

“Sí, tuvimos un cruce. Lo toco, pero no le hice nada y el árbitro encima viene y me saca una amarilla. Pero bueno, todo queda ahí adentro de la cancha”, dice sonriendo.

El mate y el termo no falta y el Perla repasa lo que será un clásico inolvidable para su carrera.

- Era la última, fue un segundo de ir a buscarla.

- Sí, fui buscarla, parecía que no entraba la pelota, por suerte piqué y pude hacer el gol porque la pelota no había entrado. Es más, sino la empujaba creo que se iba para afuera. Por suerte estaba ahí y pude aprovechar el error de Andújar. Una alegría enorme volver a jugar y hacer un gol.

- No habías jugado ni un minuto en estos primeros seis partidos, la gente te pedía. ¿Vos cómo lo viviste, cómo estabas?

- Y, sinceramente la pasaba mal. A nadie le gusta esa situación. Venía de seis partidos que no jugaba y obviamente uno quiere estar siempre... A la gente, te repito, quiero agradecerle por todos los mensajes de aliento, me decían que siga metiéndole que ya me iba a tocar. Por suerte me tocó en el clásico, pude entrar y hacer un gol, así que muy contento por eso.

- Nunca te caíste y seguiste esperando.

- Sí, la remé mucho de atrás en estas seis fechas, seguí trabajando siempre al cien por ciento. Pero ya está, fueron momentos feos que quedaron atrás y estoy contento con la chance de volver a jugar. Ahora Pipo me dio la oportunidad de jugar, creo que la aproveché, se me dio el gol que sirvió al menos para empatar, pero no tengo dudas que merecimos haberlo ganado.

- No es la primera vez que te sucede de pelearla de atrás. Te ha pasado con varios técnicos en Gimnasia incluso. Alguna vez dijiste, “siempre termino jugando”.

- (Larga una sonrisa) Y sí, siempre... No sé, siempre me pasa lo mismo, pero gracias a hacer goles termino jugando. Pero bueno, es así, parece que la tengo que pelear cuando llega un técnico nuevo, cuando arranca una pretemporada o llegan refuerzos, me mandan a pelearla de atrás. Pero no queda otra que agachar la cabeza y trabajar, ahora pasaron seis partidos y no venía jugando, por suerte tuve la oportunidad de entrar y hacer un gol. Así que como dije antes, estoy muy contento por eso.

- ¿Sentís que los chicos del club siempre tienen un plus?

- Sí... Para mí sí, porque sentimos mucho la camiseta, y cada chico que sube tiene un sentido de pertenencia, es algo especial. Eso te lo inculcan en el club ni bien llegás, y es muy bueno.

- Un muy buen clásico hicieron Guillermo Enrique y Benjamín Domínguez, por ejemplo.

- Sí, son dos animales. Son dos pibes que siempre juegan y van a muerte, no es fácil jugar esta clase de partidos, lo hicieron muy bien y estoy muy contento por ellos también. Se lo merecen.

- No habrá fecha el fin de semana que viene, serán días más tranquilos. Hubiese sido duro entrenar dos semanas después de una derrota ¿no?

- Seguro, el ánimo va a ser bueno. Si perdíamos hubiese sido feo porque jugábamos de local, con el apoyo de toda nuestra gente que fue impresionante, y por eso teníamos que ganar. Pero ya está, se pudo al menos empatarlo, sumar algo y ahora tenemos varios días para trabajar y preparar el partido con Talleres.

- ¿Con qué sensación te quedaste?

- Y... que si jugábamos cinco minutos más, lo ganábamos. Yo creo que nos hubiésemos quedado con algo más que un empate. El primer tiempo nuestro fue bueno y en el segundo llegamos más todavía. Estudiantes prácticamente no nos llegó y nosotros empujados por la gente siempre fuimos a buscarlo y al menos llegamos al empate. Pero sin dudas merecimos ganar el partido, quedó muy claro que fuimos superiores, pero el fútbol tiene estas cosas.

DIEGO, SIEMPRE PRESENTE

El paso de Diego Armando Maradona por Gimnasia como técnico, sin lugar a dudas fue muy fuerte. A todos los que estuvieron cerca del grupo algo los cambió, o tuvieron alguna charla, algún contacto o generaron alguna anécdota.

Para Eric no fue algo así nomás por que Diego fue parte de una de esas vueltas cuando estaba olvidado entrenando con la Reserva y la Cuarta División en Abasto.

Ramírez fue tenido en cuenta para visitar a Aldosivi en noviembre de 2019, y ese día en Mar del Plata el Lobo se despachó con un 3-0 inapelable, y Eric anotó el segundo gol Mens Sana. Ese día nació una muy buena relación de Diego con Ramírez, como el entrenador, también lo tuvo con Nicolás Contín, otro de sus “preferidos”.

Para el Perla, Maradona sigue estando a su lado y lo tiene presente. Alguna vez contra Argentinos Juniors en cancha de Banfield mostró una remera debajo de la camiseta de Gimnasia con una imagen de Diego; el último domingo otra vez luego de convertir el gol en el clásico, dejó ver una remera con una imagen abrazándose con Maradona.

Y Eric no duda: “Diego me marcó en muchas cosas... y mucho. Siempre lo tengo presente y cuando hice el gol en el clásico me acordé de él. Fue muy importante para mí”, confiesa Eric.

Es un lunes gris, pero Ramírez se vuelve a sentir felíz después de bastante tiempo. Disfruta a pleno con sus seres queridos y mira de nuevo el futuro con optimismo, ni más ni menos, por volvió a jugar al fútbol, que es lo que más le gusta.