Batman Solidario reveló que una "bativecina" donó $66 mil y los usó para equipar el Hospital de Romero

Batman Solidario contó la historia de una vecina que hizo una donación anónima y que ese dinero fue utilizado para equipar al Hospital de Romero. En una publicación que hizo anoche en su cuenta de Facebook, el enmascarado platense aseguró que "aunque por momentos no parezca, no todo está perdido. Quiero compartirles una más, de las tantas vivencias que me ha tocado ser parte dentro de este traje, confirmando lo que acabo de decir".

En ese sentido dijo que "hace varios meses, una señora de la cual solo conozco su nombre, depositó en nuestra cuenta primero $30.000, luego otros $30.000 y por último $6.000 más, lo que sumó un total de $66.000, con lo que significa para muchos esta cifra". Y siguió "pero para mi, ese valor se multiplica hasta alcanzar una cifra incalculable, porque ha sido depositado en mis manos, sin que se tenga idea de quien soy, como lo han hecho muchos de ustedes a lo largo de estos casi 9 años. Eso se llama CONFIANZA, algo tan difícil de lograr en estos tiempos y que nunca me cansaré de agradecer".

Batman sostuvo que "inmediatamente me comuniqué con una de las directoras del Hospital Alejandro Korn, para que me dijera qué hacía falta por ese valor. Me informó que Neonatología necesitaba una almohadilla y una manta especial para aquellos bebés que deben permanecer mucho tiempo acostados, corriendo riesgo de lastimarse por ello, un microondas para calentar las mamaderas y tres sillas para que las mamás amamanten a sus bebés". Con el informe del nosocomio finalmente "todo esto fue entregado hoy -por ayer-" y aclaró que gastó $64.122 quedando en la cuenta la suma de $1.878.

El superhéroe de la Ciudad subió a su cuenta fotos de lo que compró y las boletas de compra, además de terminar con un agradecimiento a "Alicia por alimentar nuestra esperanza".