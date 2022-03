Inquietud por el gasoil: con cupos también en La Plata

Lo que hace algunos días ya se venía advirtiendo en la Ciudad, ayer fue confirmado por la cámara que agrupa a las estaciones de servicio: comenzaron a aplicarse cupos a la venta de gasoil porque las petroleras están limitando su abastecimiento. Y esa situación se refleja en las bocas de expendio de La Plata.

La problemática, como viene informando este diario, comenzó a ser advertida por productores y transportistas, justo antes de que llegue la época de mayor demanda con el inicio de la cosecha gruesa del campo.

Por ejemplo a Javier Menghini, de la estación de servicio “Javi Mares”, de 66 y 158, le comunicaron ayer desde una petrolera que “se va a ir cortando el abastecimiento hasta fin de mes, que empieza el cupo de abril, justo en el momento en que es la cosecha gruesa de la zona”. Dijo que hasta ahora no había tenido problemas de stock, pero anticipó que podría haber faltantes: “No sabemos si es por el aumento o retraso de los precios. No nos explicaron”, completó el propietario de la estación de servicio de Los Hornos.

En la recorrida que hizo EL DIA por distintas estaciones de servicio de la zona oeste platense la situación era dispar. Mientras en algunas la entrega de gasoil era normal, en otras la solo alcanzaba para abastecer el mediodía de ayer porque están recibiendo menos de la mitad del producto. Se registraba venta por cupos a particulares y también se notaba la falta de Infinia Diesel.

Ayer, el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Gabriel Boronori, admitió la venta por cupos y responsabilizó por eso a las petroleras: “Poner un cupo es sinónimo de no tener combustible. Las petroleras están desabastecimiento el mercado interno de las estaciones y de los consumidores. Encima se viene la cosecha (época en la cual aumenta el consumo de gasoil)”, se quejó, y alertó: “Hoy en las estaciones estamos operando con cupos, podemos vender 15 litros de gasoil por cliente. Esto no sólo afecta a las estaciones, que operamos a pérdida hace años, sino a toda la cadena productiva. En estas condiciones no está garantizado el combustible para levantar la cosecha”.

La falta de gasoil ya se siente en el interior y afecta a ciudades como Mar del Plata, Tandil, Junín y Olavarría, donde el propio intendente, Ezequiel Galli, contó que le aplicaron un tope de $4.000 en la carga de combustible.

Con todo, tampoco ayuda la situación de guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó los precios y hace peligrar la oferta. Así lo apuntó Teófilo Lacroze, presidente de la petrolera Raízen, que tiene la licencia de Shell: “No está garantizado el abastecimiento del producto importado, que principalmente es el diésel, ya que el mercado argentino importa el 30% de su demanda”, dijo. Mientras, en el sector piden una reunión urgente con el Gobierno: “A las petroleras las atienden, pero a los estacioneros no -lamentó Boronori-. Abrieron paritarias, pero nosotros no tenemos combustibles. La situación es crítica y de desastre”.