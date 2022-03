Lo encañonan y huyen con 3 mil dólares en Villa Elvira

Una familia se convirtió en las últimas horas en blanco de un terrible asalto en su vivienda ubicada en 76, entre 115 y 116, Villa Elvira. Sucedió el pasado martes por la noche, cuando la víctima se encontraba retornando a su casa después de una jornada laboral.

Según indicaron fuentes policiales, estaba por ingresar a su casa cuando fue sorprendido por tres desconocidos, que lo obligaron a ingresar en su domicilio.

Los voceros consultados mencionaron que al damnificado no le quedó otra opción que ponerse bajo la órdenes de los ladrones, que llevaban sus rostros cubiertos ya que lo encerraron y lo apuntaron con un arma de fuego.

Una vez dentro de la finca, con el inconfundible lenguaje de las armas, comenzaron las amenazas para poder reunir el botín.

Fuentes del caso indicaron que los asaltantes se apoderaron de unos 3.000 dólares, un teléfono celular y algunas alhajas, entre otros elementos de valor, con los que huyeron hacia la calle.

Afuera, en la vereda, se encontraba estacionado el vehículo de la víctima.

Mientras dos malvivientes continuaban amedrentando al hombre en el interior de su morada, un tercer sujeto tomó las llaves del rodado y salió para ponerlo en marcha.

Pese a que el hombre no ofreció resistencia, los ladrones continuaron sometiéndolo a un feroz interrogatorio que se extendió hasta que escucharon una acelerada a fondo.

Aquel sonido fue una señal inequívoca de que el tercer integrante estaba avisando a sus secuaces que tenía todo listo para darse a la fuga.

Fue así que, tras abandonar la casa, los ladrones terminaron llevándose el esfuerzo de tantos años de trabajo reflejado en sus ahorros y en su vehículo.

De acuerdo a la información que recibió este diario, más allá del mal momento vivido, el damnificado resultó ileso.

La investigación del caso es llevada adelante por personal de la comisaría Nº 16, en contacto con la fiscalía N° 17, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo.

Como primera medida, trascendió, los pesquisas están abocados a la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, que sirvan como elemento de prueba para identificar a los autores del ataque.

Lo mismo con eventuales testigos, que hayan captado el paso de los delincuentes y puedan aportar algún dato de interés para la causa.

“EN EL BARRIO HAY TEMOR”

En una recorrida que este diario hizo por el barrio, varios vecinos coincidieron en que se vive con temor y preocupación por la inseguridad.

“Vivimos muy mal. No es exagerado decir que nosotros somos los que estamos presos. No lo digo solo por las rejas. También por el régimen de horarios que debemos cumplir si queremos evitar que nos afanen. A las seis de la tarde ya no se puede salir. A esa hora, en la tele deberían decir ‘a las celdas’”, fue la reflexión de uno de los frentistas, que además aclaró que en la zona, ante la proliferación de robos y otras situaciones violentas, los vecinos han conformado un grupo de WhatsApp.

“Lo único que nos queda es organizarnos entre nosotros. De la política ya no podemos esperar más nada”, concluyó.

En tanto, otro frentista señaló que “debería haber más patrullaje en la zona ya que la policía sabe que es un sector difícil”.