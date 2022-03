Estiman que seguirá alta la inflación de febrero: 3,9%

Las consultoras privadas estimaron que el índice de precios aumentó durante febrero el 3,9%, un valor similar al de enero, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundido ayer por el Banco Central.

Los participantes del REM estimaron además que la inflación llegará al 55% a fin de año, por encima del máximo del 48% previsto por el Ministerio de Economía en su acuerdo con el FMI.

En rigor, el propio ministro de Economía Martín Guzmán anticipó que se espera que también sean altos los guarismos inflacionarios de este mes.

El pronóstico también apuntó a que el dólar subirá 3,6% durante marzo hasta $110,13 por unidad. Por su parte, la proyección los analistas para diciembre de 2022 se ubicó en $154,37 por dólar (-$5,63 por dólar respecto de la encuesta previa).

De esta manera, la variación del tipo de cambio nominal prevista los participantes del REM es de 51,5% interanual para el 2022.

En este REM, se difunden los resultados del relevamiento realizado entre los días 22 y 25 de febrero, en el que se contemplaron los pronósticos de 41 participantes, entre quienes se cuentan 27 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina, informó el BCRA.

También la pauta de crecimiento del 3% del PBI se ubicó por debajo del 3,5 a 4,5% que estimó el Palacio de Hacienda.

Las exportaciones, que se ubicaron en US$ 78.188 millones en el 2022, llegará este año a los US$ 79.000 millones, unos US$ 1.351 millones más respecto al REM de comienzos de febrero.