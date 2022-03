Los panaderos definen la situación como "caótica" y advierten que comienza a escasear harina

El encarecimiento de la tonelada de trigo, como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, disparó en los últimos días el valor de la harina y en consecuencia se espera que tenga impacto en el precio del pan. Pero también desde el sector de los panaderos advierten que comienza a haber faltante y definen la situación actual como caótica.

Así lo indicó en diálogo con La Redonda el vicepresidente de la Federación Panaderil bonaerense y titular del Centro Industrial de Panaderos de La Matanza, Emilio Majori, quien además hizo hincapié en la "inestabilidad" de los precios y que ya "no se ajustan" a lo que pretende establecer el Gobierno.

"La situación hoy en día es caótica, no sabemos dónde estamos parados", reconoció Majori, ya que "hay molinos que venden la harina a un precio y otros a otro". Pero también hay algunos que "no venden el producto porque no saben el precio al que va a estar".

También mencionó como un factor que incide en el escenario actual a "la informalidad", según dijo presente "con un grado muy alto y eso perjudica a la empresa".

Respecto a los aumentos registrados, Majori aclaró que "nosotros no somos formadores de precios" y afirmó que por estos días "está todo inestable. Lo que habíamos acordado hace 15 días con la secretaría de Comercio quedó prácticamente en lanada porque los productores no quieren vender el producto y por lo tanto va escaseando".