VIDEO. El ataque y amenaza que sufrió una periodista en San Nicolás en una protesta de Camioneros

Una brutal amenaza y ataque sufrió una periodista que estaba cubriendo la protesta del gremio de Camioneros que dejó sin recolección de residuos a la ciudad de San Nicolás durante 48 horas. Julio Cabaleyro, padre del gremialista y concejal del Frente de Todos que se encuentra detenido, es el acusado de los hechos que quedaropn filmados.

La víctima resultó ser Lilí Berardi, trabajadora de La Opinión de San Pedro, quien se encontraba en una esquina junto a decenas de gremialistas que aguardaban la salida de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes declaraban en una causa por "extorsión y coacción".

Según consta en las imágenes, la periodista estaba con su teléfono tomando fotos y haciendo entrevistas en medio de la manifestación y fue allí cuando sufrió los ataques, además de haber sido insultada por sindicalistas alineados a los Moyano.

En el video se escucha decir a Cabaleyro, ex secretario general de la seccional Camioneros de San Nicolás: "Vos jugás por la plata, mogólica. Por la plata jugás, tarada", la insulta Julio . La mujer pregunta "¿quiere decir algo, Julio?", a lo que el hombre responde: "No te doy notas, no me filmes porque te hago juicio, ¿está? No me filmes, te hago juicio, eh".

Las imágenes se viralizaron y la propia Berardi fue quien denunció en reiteradas oportunidades agresiones sufridas por parte de los camioneros, que además le tiraron gaseosa y le mojaron el teléfono. "Service, service. Mandás en cana a todos vos. Vivís de la dádiva, de lo que le sacás a las empresas y a los mogólicos que te siguen a vos, tarada", le recrimina Cabaleyro con una bandera del sindicato de Camioneros en la mano. "El juicio que te comes... te voy a sacar hasta los calzones", fue otro de los improperios.

Hasta que llega la amenaza. "¿Le podés decir que no me filme? ¡Porque le rompo los teléfonos, eh!". Cabe destacar que la policía que custodiaba la sede donde declaraba el hijo del agresor sólo atinó a mirar, sin intervenir.