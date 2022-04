EE UU: el tirador del subte fue acusado de terrorismo

NUEVA YORK

La justicia estadounidense juzgará al sospechoso del tiroteo en el metro (subte) de Nueva York, que el martes dejó 23 heridos, diez de ellos de bala, detenido ayer, por “ataque terrorista”, anunciaron las autoridades.

El detenido identificado como Frank R. James, un afroestadounidense de 62 años nacido en Nueva York, llamó a la policía para que lo detuvieran, según fuentes policiales. Hoy jueves comparecerá ante el tribunal federal de Brooklyn.

“Lo atrapamos”, exclamó el alcalde Eric Adams tras la detención del hombre más buscado de Nueva York desde que el martes por la mañana en plena hora pico, activara granadas de humo y abriera fuego (lanzó al menos 33 disparos) contra los pasajeros de un vagón de metro que entraba en la estación “36 Street” en Brooklyn.

“El señor James se enfrenta ahora a una acusación federal por sus actos. Un ataque terrorista contra el (sistema) de transporte colectivo”, dijo Michael J. Driscoll, asistente del director en funciones de la oficina del FBI en Nueva York.

Según el fiscal de Nueva York, Breon Peace, si es hallado culpable, se enfrenta a cadena perpetua.

POSIBLE CADENA PERPETUA

Este hombre fornido, que vestía remera azul y una gorra negra cuando fue detenido, dejó su tarjeta de crédito y las llaves de la camioneta que había alquilado en el lugar del ataque.

Según el jefe de detectives de la policía neoyorquina, James Essig, el sospechoso tiene un largo historial de detenciones por posesión de herramientas para robos, actos sexuales criminales, robo, manipulación criminal o desórdenes de conducta.

James había publicado varios videos en YouTube en los que aparece dando largas, y a veces agresivas, arengas políticas y críticas al alcalde Adams.

En uno de esos discursos, James le dice: “Señor alcalde, soy víctima de tu programa de salud mental. Tengo 63 años y estoy lleno de odio, lleno de rabia y lleno de amargura”, y asegura haber sido diagnosticado con una enfermedad mental e internado en un centro donde asistió a “espectáculos de terror”.

Su página fue cerrada ayer por “violar las directrices” de YouTube.

La hermana de James, Catherine James Robinson, dijo al diario The New York Times que estaba “sorprendida” de ver a su hermano en la prensa. “Nunca pensé que podría hacer algo así”, reconoció, tras precisar que hace tiempo que no tiene contacto con él.

En tanto, el metro neoyorquino recuperó la “normalidad”, según informó la autoridad de tránsito de la ciudad, de casi nueve millones de habitantes. Pero algunos usuarios aún siguen con miedo.

PISTOLA, BALAS Y UN HACHA

James realizó 33 disparos, según la policía, que encontró en el lugar del ataque una pistola Glock 17 de 9 mm, tres cargadores de municiones adicionales y un hacha. Diez personas resultaron heridas de bala -ninguna está en riesgo de vida- y otras 13 con complicaciones por inhalación de humo y otros daños sufridos cuando huían del lugar.

Nueva York viene registrando este año un aumento de los tiroteos y el repunte de los delitos violentos. Hasta el 3 de abril, los incidentes con armas se elevaron a 296, contra 260 en el mismo período del año pasado, según las estadísticas de la policía.

Leyes laxas y el derecho constitucional a portar armas han complicado los intentos de poner coto a la proliferación de armas en manos privadas en el país. (AFP)