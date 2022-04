El recital frenó las clases: cinco escuelas cerca del Estadio

Al impacto ya conocido en casas y comercios por algunas actividades de asistencia masiva en el Estadio Único, ahora se le suma el que tendrán las instituciones educativas de ese enclave entre Tolosa y el Casco Urbano: el parate de las clases en cinco instituciones de cinco niveles por la realización del segundo recital del grupo La Renga, esta noche.

Con los ecos del escenario de descontrol del último fin de semana todavía presentes, ayer se informó sobre la suspensión de clases a partir del mediodía. “Se levantan las actividades presenciales durante el turno tarde en el Jardín de Infantes N° 922 (25 entre 526 y 527), en la Escuela Primaria N° 29 (25 y 526), en la Secundaria N° 11 (526 y 24), también en el Centro de Educación Física N° 2 (532 y 23) y en la Escuela de Educación Especial N° 538 (526 entre 24 y 25)”, se indicó desde la Jefatura Distrital de La Plata a través de una nota que llegó a las escuelas y se detalló allí que la suspensión se debe “al dispositivo de seguridad desplegado en la zona, por el recital de la Renga, que se realizará el día de mañana (hoy) en el Estadio Único Ciudad de La Plata”.

La decisión no cayó bien entre familiares de los miles de alumnos que concurren a esas instituciones de tres niveles de la enseñanza obligatoria. Tampoco, en la Municipalidad: “Se solicitó al Ministerio de Educación que se revea esta medida, atento a que el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la empresa organizadora del show confirmaron que están dadas las garantías de seguridad para poder desempeñar correctamente el normal desarrollo de las clases a lo largo de este miércoles en las instituciones educativas linderas al Estadio Ciudad de La Plata”, se indicó.

En las horas previas y posteriores a la primera presentación de la banda se registraron quejas de vecinos y comerciantes vinculadas al operativo de seguridad que los dejó “aislados” desde el viernes a la noche hasta la medianoche del sábado, cuando terminó la primera presentación de la banda.

Esta vez, se anunció que habrá un “pase” para quienes viven en las inmediaciones del Estadio y quedaron dentro de la zona vallada y con tránsito vedado por el operativo.

En la primera presentación, los cortes empezaron el viernes a las 22. Se anunciaron cortes de tránsito en las intersecciones de la avenida 32 y 19, 32 y 26, y 526 y 25. A esa hora empezaron los controles de ingreso.

A la mañana siguiente se creó que “anillo de seguridad”. Según el informe difundido entonces, abarcaba desde 20 a 26 y de 32 a 525. “Mi experiencia indica que las vallas, del lado del casco estaban en 34, no sobre 32 y del lado de Tolosa me fueron corriendo desde las calles 525, 524 y 523, entre 20 y 23. Entonces, terminé saliendo hacia 520. Luego, cuando llegué a 26 no me querían dejar pasar hacia mi casa porque no tengo el domicilio actualizado en el DNI”, lamentó un vecino de la zona de 25 y 526. Anoche, esperaba el pase para poder entrar y salir de la zona en las horas de veda por el espectáculo. “Trabajo, tengo hijos en edad escolar. Tenemos dinámica de familia”, avisó.

Por su parte, Noemí, vecina de 33 entre 19 y 20 manifestó su preocupación porque “en un momento de alerta meteorológico como el que se anunció, todavía no se llevaron la basura del recital del sábado”. También, criticó la suspensión de clases “después de dos años de aislamiento por la pandemia”, dijo y lamentó que “está todo destruido, la rambla quemada por el fuego y pisoteada por autos. Realmente una vergüenza lo que se ve”, dijo la vecina de 33 y 20.

Esas horas de actividad en el vecindario serán de esparcimiento para alrededor de 50 mil personas que se esperan en las gradas del Estadio.

La música empezará alrededor de las 21, pero las puertas abrirán a las 17. Antes que eso, habrá que hacer cola y esperar afuera. Muchos, eligen las sillas, la carpa o el suelo para el “aguante” de la previa.

Con todo, el cuadro genera malestar y quejas. Según los testimonios la suciedad fue en línea con la falta de baños químicos en los alrededores del Estadio.

Así, quienes viven y trabajan en los alrededores están expectantes por lo que ocurrirá en los recitales de hoy y el sábado.

En 33 entre 19 y 20 reclaman por la recolección de residuos desde el sábado

Tras las quejas del sábado, les darán un pase a vecinos que quedan dentro de un anillo vallado