Rompió el silencio: qué dijo Alina Moine sobre su relación amorosa con Marcelo Gallardo

La supuesta confirmación del romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo la dio Socios del espectáculo el viernes pasado. “Me lo cuenta un amigo de Marcelo y me dice: ‘Se aman profundamente. Están de novios hace un montón de tiempo; él está separado’”, repitió Luli Fernández, quién aclaró que el DT de River Plate aún no está divorciado de la madre de sus hijos.

Ante estas versiones la periodista rompió el silencio, también esquivó algunas preguntas. “A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental. El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Lussich y a Pallares, que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo. Mientras tanto no jodan”, respondió desde su auto ante el micrófono de eltrece.

Además, se encargó de confirmar que no viajó a Salta con el técnico de River.

Según cuentan los rumores, Gallardo y Alina se conocen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ambos sienten que los detalles de su historia de amor puede llegar a generar problemas en sus respectivos trabajos. “Alina quedó muy mal cuando él la dejó para intentar recomponer su matrimonio”, sentenció Paula Varela hace unos días.

Además, Alina aprovechó para mandarle un fuerte mensaje a los conductores de Socios del espectáculo: “El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Pallares y a Lussich para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo... mientras tanto hablemos del sorteo del mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran, pero no me pregunten más nada”.