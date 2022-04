VIDEO. Un barrio de La Plata, en vilo: las acusan de usurpación, robos y hasta "morder" a una vecina

Hace aproximadamente un año y medio una casa ubicada en la zona de 8 y 74, en el barrio de Villa Elvira, fue "tomada" -según indicaron los testigos- por dos mujeres que tienen a cargo además a seis menores de edad.

En tanto un adolescente -el del video- es acusado de cometer robos a mansalva contra los vecinos de la cuadra.

Con reiteradas denuncias en la comisaría Octava, que se encuentra en 7 y 74, los frentistas se encuentran "hartos" de los hechos de inseguridad cometidos por los "usurpadores", que en las últimas horas sumaron un nuevo capítulo que incluyó un hecho de extrema violencia con un grupo de vecinos damnificados.

Según indicaron a EL DIA -y tras realizar la respectiva denuncia- este grupo de personas agredió brutalmente a una mujer, identificada como Vanesa, a quien le mordieron la mano causándole una infección e hinchazón, por lo que se deberá realizar diferentes estudios. "Llegamos y nos estaban esperando con fierros, con palos. A mi esposa la mordieron, le rasguñaron la cara", dijo la pareja de la vecina atacada.

En tanto otra de las damnificadas expresó que son muchos los robos cometidos por los habitantes de esa viviendo. "Ya no se trata de la casa tomada, sino nuestros propios vecinos nos roban. La policía no hace nada, hicimos muchas denuncias y pedimos que allanen, pero no nos brindan soluciones", reveló.

Entre los testigos y víctimas de robo se encontraba también Pablo Romero, a quien le hurtaron hace unos meses en calle 73 entre 8 y 9, y su caso fue cubierto por este medio.

LEA TAMBIÉN Desvalijaron la casa de un bandoneonista platense

DE QUIÉN ES LA "CASA TOMADA"

Ante la consulta de EL DIA, los vecinos presentes comentaron no saber mucho al respecto de la casa que actualmente es habitada por este grupo de malvivientes.

En tanto una fuente del barrio detalló que el domicilio "usurpado" de 8 y 74 pertenecía a unos jubilados -quienes fallecieron- y que actualmente una de las hijas se encuentra viviendo ahí, pero en la parte del garage. "La hija tiene problemas, no está bien, por eso no puede hacer nada. Tenían otro hijo, pero no apareció".

Por último, ante esta situación, pidieron en caso de que el hijo pueda tener conocimiento de este hecho, que se ponga en contacto ya que sería de gran "importancia" que pueda aparecer.