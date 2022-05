Dady Brieva: "la escena de abuso sexual con Thelma Fardín me angustió y me puso muy mal"

En la serie “Revelados blanco y negro” el actor se pone en la piel de un profesor que viola a una alumna. Así, Dady Brieva contó detalles de cómo se sintió cuando tuvo que grabar una escena en la que abusa sexualmente a Thelma Fardín.,

"Este capítulo específicamente fue muy difícil. Lo dirige Fede Palazzo y hay 70 actores en una cantidad de capítulos que tienen que ver con temas de diversidad y ese tipo de cosas. En este capítulo puntual soy el abusador de Thelma y me pongo a transpirar solo de recordarlo", señaló Dady.

"Fue muy fuerte. Thelma se prestó y nos prestamos todos, pero fue muy difícil. Yo hago de profesor y ella de una alumna que es violada por su profesor. Aparte, yo no pienso cuando voy a hacer las cosas, trato de hacer lo mejor de mí pero no creí que me iba a afectar tanto. Y apuntó: "Lo charlamos previamente y Fardin me tranquilizaba más a mí.

Vale recordar que la referencia tiene que ver con que la actriz nunca pudo estar cara a cara con Juan Darthes, ya que el juicio se hace en Brasil y es de manera virtual, por lo que Thelma no tiene la posibilidad de enfrentarlo.

En este sentido y consultado sobre si cree que esta escena de ficción podría haber ayudado en lo personal a Thelma, expresó: "no sé si le hizo bien a ella, aunque catarsis hizo seguro. Ella está como por encima de todo. Lo sobrelleva muy bien. Estoicamente, diría yo, me llama la atención porque es muy pendeja. Finalmente, Dady señaló: "salí mal de la escena. Después hubo abrazo, beso. Insisto, habíamos hablado mucho antes de hacerla. Pero es angustiante y muy difícil"