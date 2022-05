VIDEO. Furia extrema: así chocó varias veces una camioneta estacionada en la entrada de su garaje

El estacionamiento indebido no es un mal sólo de La Plata, sino que se replica en todas las ciudades del país con alto caudal de tránsito, tal como ocurrió en las últimas horas en Avenida 25 de Mayo entre Remedios de Escalada y Liniers de Resistencia, en Chaco, en donde un frentista reaccionó con furia contra un conductor que aparcó una camioneta en la entrada de su garaje.

Debido a la falta vial, el dueño de la vivienda se vio impedido de sacar su camioneta a la calle y estalló de furia chocando varias veces su Renault Oroch roja contra la Chevrolet Tracker blanca que le bloqueaba la salida. La maniobra se repitió una y otra vez ante la presencia de transeúntes que filmaron lo sucedido.

Luego de arremeter contra el rodado estacionado, el dueño de la casa de bajó de su vehículo y vociferó delante de todos: "Siempre me hacen lo mismo, siempre me hacen lo mismo. Usted no debe estacionar sobre la rampa". En eso, apareció el presunto infractor, quien sin éxito intentó calmarlo. "Vos no podés estacionar en la rampa", le espetó el vecino enfurecido.

En apenas unas horas, uno de los videos tomados por quienes presenciaron la lamentable secuencia de violencia, obtuvo unas 25 mil reproducciones.