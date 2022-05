En San Carlos Oroná podría pegar la vuelta

Después de la muy buena victoria sobre Deportivo Merlo, en el Parque San Martín, el plantel de Villa San Carlos ya le apuntó los cañones a Colegiales, al que recibirá el sábado a partir de las 15:30, con el arbitraje de Franco Acita, en el marco de la decimocuarta fecha del torneo Apertura de la B Metropolitana.

Para el compromiso ante los de Munro, esperan la recuperación de Ignacio Oroná, quien se recupera de una molestia en el aductor de la pierna izquierda.

El volante, que no estuvo presente en el último partido podría regresar al equipo titular, aunque todavía es muy prematuro confirmarlo, porque no se encuentra al ciento por ciento de las posibilidades. De no recuperarse a tiempo, su lugar seguirá siendo ocupado por Gonzalo Raverta. En tanto que Matías Fernández seguiría como titular.