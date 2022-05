Críticas a la interna oficialista y reclamos en el Día del Trabajador

Con mensajes a la interna oficialita y el reclamo de un ministerio propio, los movimientos sociales que forman parte del gobierno de Alberto Fernández se movilizaron ayer con un acto por el Día del Trabajador y en el que fue notoria la ausencia de la CGT.

A lo largo de la avenida 9 de Julio, las agrupaciones que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) -en las que conviven grupos como Somos-Barrios de Pie, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)- volvieron con un pedido de vieja data: la conformación del Ministerio de la Economía Popular, enmarcado en el proyecto de Ley de Tierra, Techo y Trabajo que, entre otras demandas, persigue un salario básico universal, un monotributo productivo, una prórroga de la prohibición de desalojos de barrios populares y la disponibilidad de tierras fiscales.

En ese sentido, el secretario gremial de la UTEP, Gildo Onorato, aprovechó el acto para recuperar aquel reclamo y, de paso, enviar un mensaje por la internas en el Frente de Todos: “Muchas leyes duermen en el Congreso. Vemos esa pelea de palacio por la silla de forma payasesca. El problema está en la calle. Es urgente la ley de Tierra, Techo y Trabajo”, disparó.

No obstante, el dirigente del Movimiento Evita aclaró: “Sabemos que falta, pero no somos funcionales a debilitar el Gobierno”, en lo que se leyó como una advertencia al kirchnerismo duro, para después apuntarle nuevamente a la Casa Rosada: “A los compañeros del Poder Ejecutivo: no alcanza con lo hecho. Agradecemos los esfuerzos, pero queremos más”.

También el diputado nacional y líder de la CCC le pidió al Presidente “que tome las medidas necesarias para frenar la inflación contra esos terratenientes y empresas monopólicas que se llevan nuestra riqueza”.

Mientras que Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP y referente de Barrios de Pie fue otra de las que tomó distancia de la hipótesis kirchnerista que vaticina una derrota para el año que viene: “Los movimientos sociales estamos de pie y no vamos a permitir que digan que en 2023 vamos a perder. No vamos a perder”, confió.

Entre los piqueteros oficialistas estuvo también Juan Grabois, del MTE, para quien el acto de ayer no fue “oficialista ni opositor, ni internista”, sino “un acto de los trabajadores de la economía popular que plantean sus reclamos y propuestas para la felicidad del pueblo”.

En tanto que a la distancia, y por video, hizo llegar su adhesión la líder de la Tupac Amaru, quien desde Jujuy pidió por su libertad y criticó en duros términos al gobernador Gerardo Morales.