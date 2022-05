En algunos barrios esperan pero ya hay un dato: somos 47 millones

“El censista no pasó por mi edificio. Aunque estuvo en el de al lado. Envié un mail a la dirección que dio el Indec, y volvió rebotado ‘porque el casillero del destinatario está lleno’. Hice el censo digital y tengo el código, pero entiendo que me falta el comprobante final que da el censista. ¿Qué pasa en esta situación?”. Como María del Carmen Fabbri Rojas, de Barrio Jardín, hay otras vecinas y vecinos de la Ciudad que todavía esperan por el censo que no les llegó o pasó de largo en su casa. La larga lista de dudas y reclamos que se produjeron en esta y otras regiones habilitó la continuidad del operativo en forma presencial y digital, pero no alteró el cálculo previo de que tras la jornada del miércoles se podrían dar a conocer algunos datos. Así, se anticipó como dato provisorio una población total para la Argentina de 47.327.407 personas.

Según los resultados provisorios del Censo 2022 difundido anoche por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de ese total se desprende que el 47,05 por ciento son hombres y el 52,83 por ciento mujeres. Mientras el 0,12 por ciento no fue asociado a ninguno de esos sexos.

La cifra difundida anoche por el organismo indica que la población creció 17,97 por ciento desde el censo precedente, de 2010. A su vez, la población había crecido el 10,63 por ciento entre 2010 y el censo de 2001.

🙌 ¡Somos 47.327.407! 🙌



Estos son los primeros resultados del #Censo2022 que deben interpretarse como tendencia del operativo de campo. pic.twitter.com/CLtkWujQ2N — Censo 2022 🇦🇷 (@Censo2022) May 19, 2022

Tras las quejas que se multiplicaron entre el final de la tarde y la noche del miércoles, el titular del Indec, Marco Lavagna, afirmó que la “porción de la población que queda sin censar es muy chica”, y se informó que 18 mil personas se encargarán de cumplimentar el trámite para las viviendas que no fueron visitadas durante el operativo presencial realizado en todo el país.

“La porción que queda sin censar es muy chica, lo que no implica que no haya que censarlo igualmente. Por eso, establecimos mecanismos y estamos trabajando con las provincias”, dijo Lavagna.

Según la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde anteayer y hasta el martes 24 se realizará la etapa de supervisión para que toda la población quede correctamente contabilizada.

El Indec anunció que se volvió a abrir la página www.censo.gob.ar para poder completar el formulario del censo en forma digital.

“Cada uno de los 66 mil jefes y jefas de radio de todo el país tiene registro de las viviendas que no pudieron ser visitadas”, señaló el Indec en el sitio web oficial del censo.

El Instituto añadió que la población relevada mediante el censo digital fue de 23.813.723. El 50,32 por ciento del universo a computar.

Hasta las 18 de ayer, se recuperaron mediante censo digital 29.320 viviendas que no habían sido censadas, se indicó.

Qué hacer si no pasó el censista

Quienes no recibieron la visita de censistas y no completaron el Censo digital, tienen tres opciones para ser correctamente contabilizados: esperar a la persona censista durante la etapa de recuperación, hasta el martes 24 de mayo; responder el censo digital disponible desde la ventana superior derecha del sitio www.censo.gob.ar; comunicarse al 0800-345-2022 o enviar un correo a censo@indec.gob.ar.

En ese mail, hay que incluir: como Asunto “No fui censado/a”, nombre, provincia, partido/departamento, localidad, calle, número, piso y departamento (si es propiedad horizontal), correo electrónico, teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular).

Reclamos

Este diario recibió varias quejas. Entre esas, la de Cristina Morales: “vivo en la zona de 517 entre 20 y 21. No fuimos censados. Desde ayer (miércoles) estoy tratando de comunicarme con el 0800 345 2022, siempre da ocupado, a las 12 de la noche pusieron un disco diciendo que atendían de 8 a 24. Hoy (por ayer) comencé a llamar a las 8 y siendo 13.35 sigue dando ocupado. ¿Cómo puedo dar aviso que los censistas no pasaron?”, detalló la mujer.

Por su parte, Fernando indicó que vive en un edificio céntrico y “vinieron dos chicas censistas a la mañana pero no tocaron en mi departamento, o sea, censaron a vecinos míos pero no a mí”.

Algo parecido sucedió en 29 entre 528 y 529. “No pasaron a censar a los vecinos. Quedó toda la cuadra esperando que pasen. Y eso que la escuela está a 5 cuadras. En otras calles del barrio paso lo mismo”, indicó una vecina a ese diario.

Por su parte, otra frentista señaló que “todavía no fueron a censar a mis papás en Los Hornos, calle 52 y 143”. También esperaban respuesta desde 49 entre 13 y 14, en el barrio “Nirvana” de City Bell y en la zona de “497 entre 25 y 27 y alrededores”. Se suman a los reclamos que recibió este diario también de City Bell, Los Hornos, el casco urbano, Ringuelet y Barrio Hipódromo, desde la jornada del miércoles.