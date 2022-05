Jueza de EE UU dispuso que Kicillof testifique

A partir del pedido del fondo buitre Aurelius Capital Master para que un grupo de ex funcionarios argentinos testifique bajo juramento en una corte en Nueva York en el caso por la presunta manipulación de los datos del PBI en el gobierno de Cristina Kirchner, la jueza Loretta Preska, quien lleva la causa, accedió al requerimiento para que una corte argentina cite al ex ministro de Economía y actual gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, y otros ex funcionarios a declarar bajo juramento y a dar cuenta por qué se modificó la fórmula para calcular el crecimiento del PBI en 2013, lo que evito que se disparara una cláusula y que el Gobierno tuviera que pagarle a los bonistas.

En la lista de la carta presentada por los bonistas a Preska están los ex ministros de Economía Hernán Lorenzino; el ex secretario de Finanzas, Sergio Chodos; el ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis; Juan Cuatrommo (ex subsecretario de programación económica).

También, los ex directivos del Indec durante las maniobras, que también son investigadas por la justicia federal argentina, Norberto Itzcovich y Fernando Cerro, además de otros funcionarios del Ministerio de Economía durante aquellos años, como Francisco Eggers, Federico Thea, Facundo Proietti, Luis Briones Rouco, Claudio Din, Ariel Abelar y otros.

“La Juez Loretta Preska accede al pedido del fondo Aurelius y solicita a un juzgado argentino que ordene al Gobernador Kicillof y a otros nueve exfuncionarios presentarse a testificar de manera virtual en la causa Cupón PBI y datos Indec”, dijo el experto en deuda Sebastián Maril.