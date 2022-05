"Zona roja": se realizó la reunión por el traslado y los vecinos salieron indignados

La polémica por la denominada "zona roja" de La Plata y el histórico pedido de los vecinos de El Mondongo para su erradicación definitiva, derivó ayer en una nueva reunión multisectorial que se llevó a cabo la sede de Control Ciudadano de 20 y 50. Tras las expectativas vecinales previo al encuentro, la cuestión de la "zona roja" volvió a levantar temperatura, ya que después del cónclave, desde el barrio le apuntaron a una autoridad provincial por "deslegitimar el reclamo que la asamblea de vecinos realiza desde hace más de 8 años".

El presidente de la Asamblea El Mondongo, Daniel Domínguez, aseguró que el titular de la Subsecretaría de Participación Ciudadana que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense, Pablo Fernández, "deslegitimó el pedido", "desconoció el crecimiento de la delincuencia" en el barrio en los últimos años" y decidió "no convocar a la asamblea para la próxima reunión" por supuesta falta de representatividad del barrio.

"Me vengo a enterar en boca del Sr. Pablo Fernández su aceptación del narcomenudeo que nos acecha a diario por la pantalla de la prostitución; la delincuencia que recrudeció en el último tiempo con motochorros, entraderas y arrebatos; y los ataques a las chicas trans por venta de drogas, etc", cuestionó Domínguez tras la reunión de ayer, convocada por el municipio y a la que asistieron representantes de Seguridad provincial, del Ministerio de la Mujer y miembros de la asamblea barrial.

Según el asambleísta, Fernández le dijo: "Usted, Daniel Domínguez, no representa junto a su Asamblea, el sentimiento de El Mondongo, hay otros grupos que no quieren sacar la zona roja". En ese sentido, el vecino lamentó que "parece que para el Estado no formamos parte nosotros los vecinos, pues no estamos invitados a la próxima reunión".

Y agregó: "Fernández deslegitima una lucha de más de 8 años, a costa de amenazas y aprietes, en contra de la venta de droga. Venimos denunciando tanto en la Justicia federal como provincial.

Se enteraron por mi de la cantidad de trans que siguen vendiendo droga en nuestro barrio, se enteraron por mi boca la prostitución de menores, los lugares y pensiones donde se esconden con su droga".

"Se rasgan las vestiduras. Pobres chicas vulnerables. En los calabozos se encuentran muchas de ellas detenidas por comercializar droga, sólo algún alma caritativa de esas unidades carcelarias le acercan algún medicamento", dijo Domínguez.

El asambleísta sostuvo que "estas reuniones deben ser para informar cuándo y dónde se va a relocalizar la nueva zona roja, votada y promulgada por el Concejo Deliberante Local, en noviembre del 2021, y que a partir del 18 de mayo entró en vigencia". "Somos y nos creemos parte del Estado, somos quienes sufrimos a diario la delincuencia traída por este narcomenudeo", exclamó.

Según el nuevo código de convivencia, la zona roja debe ser relocalizada en otro punto de la ciudad, donde las personas que brinden servicios sexuales, cuenten con las medidas de seguridad, higiene y una reglamentación clara para desarrollar dicha actividad, explicaron fuentes oficiales.