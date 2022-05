La historia de "DT Bilardo", el productor estrella de la "Cumbia 420"

Kevin Rivas es su nombre original, pero artísticamente tiene uno muy particular: "DT Bilardo". ¿Quién es?, ¿A qué se dedica? y ¿. “Estamos más enamorados de la práctica que del resultado”, dijo en una nota, haciendo clara referencia a su denominación dentro de la música.

"Al principio me descansaban, pero siento que soy director técnico. y el mejor fue Bilardo", afirmó. Fue cantante, y llegó a filmar videoclips para "Los Turros", "Los Wachiturros", "El Wachon", todos de la movida tropical.

"DT Bilardo" es una de las mentes importantes detrás de grandes éxitos de la nueva escena musical argentina. A su vez, tiene un gran compinche que supo ganarse el cariño de la gente con sus canciones y llena absolutamente todos los lugares donde se presenta. Y es nada mas y nada menos que L-Gante, el líder de la "Cumbia 420", que día a día gana mas popularidad.

En el año 2016, un pibe de apenas 15 años arribó a los estudios de Kevin Rivas en busca de un acompañamiento musical. Ese jovencito era justamente L-Gante, que luego hasta Marcelo Tinelli y Susana Giménez lo convocaron para sus respectivos programas.

Cuando le consultaron a "DT Bilardo" sobre la "Cumbia 420", no dudó en responder: "Lo considero como una marca, más que como un estilo. L-Gante me dijo que quería ese estilo de Cumbia 420. Se empezó a nombrar más y se convirtió en una marca consolidad", afirmó.

La historia de su nombre artístico

"Estaba leyendo un libro que se llama `El arte de inventarse profesiones´. Ahí me dije: “Yo soy director técnico, pasa que no uno de futbol”. Hago letra, marketing, beat y cómo salir al mundo. Soy el DT. Hablo con los directores, con los fotógrafos, estoy detrás de todo. Soy un director técnico musical. Como me asumí como director técnico pensé: “¿Quién fue el mejor?” Y el que más dominó la escena fue Carlos Bilardo. Soy el "DT Bilardo" de la producción. Tengo que llevar a la Argentina a full", contó.