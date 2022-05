Adiós a Raúl Lecouna, histórico productor de grandes éxitos en la tevé

El exitoso productor de televisión Raúl Lecouna, artífice de numerosos éxitos, falleció a los 80 años. Desarrolló una admirable carrera, con más de 30 años de trayectoria en la industria audiovisual y supo dejar su marca en destacadísimas novelas, como “Amo y Señor”, “Amándote”, “Celeste siempre Celeste”, “Perla Negra” y “Muñeca Brava”.

La noticia de su muerte fue confirmada por su hijo Nacho. “Mi viejo fue un grande, gracias de corazón a todos por las condolencias”, aseguró en diálogo con Teleshow.

Raúl estuvo casado con Celina Amadeo, con quien fue padre de sus tres hijos, que siguieron sus pasos y manifestaron su vocación artística desde su juventud. Nacho y Delfina se dedicaron a la producción, mientras que Agustina brilla en distintas producciones como actriz.

Su muerte tuvo un fuerte impacto en el ambiente artístico. Varios famosos expresaron su pesar poco después de conocer la noticia del fallecimiento.

Marcelo Tinelli fue uno de ellos: “La vida misma. Uno mirando la final de la Champions y acaba de fallecer mi amigo y un maestro de la tele, Raúl Lecouna. Lo amaba. Cuervo de alma. Hizo las mejores telenovelas argentinas. Mi enorme amor a sus hijos Nachito y Agustina, y a su exmujer Celina”, escribió el creador de ShowMatch.

“Hice 44 novelas y 3.200 horas de televisión”, había contado Lecouna en una entrevista con Oscar González Oro en junio de 2020. “Antes se ensayaban las novelas y cuando llegabas al estudio sabías cómo iba a ser; ahora se para en pleno error y se edita, se perdió la interpretación”, analizaba al comparar las filmaciones de ficciones tres décadas atrás en contraposición a la actualidad.

“La primera telenovela que hice fue ‘Amo y Señor’, y los primeros capítulos los escribió Hugo Moser. Me puse a ver la televisión y pensé quién es la figura más importante hoy: Arnaldo André”, relató.

Con espíritu emprendedor y desparpajo, contó que viajó a Mar del Plata, donde André estaba haciendo teatro, para encararlo personalmente. “Le dije que quería hacer una novela que lo tuviera de protagonista y me pidió una sinopsis; yo todavía no tenía nada hecho así que le pedí a Hugo (Moser) que me resumiera la idea en dos hojas con su pluma”, recordó.