Nueva queja y malestar profesional por demoras de cirugías en el Niños

Mirta tiene un nieto a cargo, F. de 14 años, con quien atraviesa una odisea desde hace seis meses: el chico, con un padecimiento de salud mental, también tiene un diagnóstico de “enfermedad de Blount”, que le produce una deformación en los huesos de las piernas. Según sostuvo, por esa afección el adolescente tiene implantes en ambos miembros pero “la pierna derecha le rechaza la prótesis” causando infección, supuración y fiebre. En su reclamo expuso, tras varios meses de gestiones para que el chico pueda operarse, que un médico del Hospital de Niños de La Plata suspendió la intervención quirúrgica en dos oportunidades. “Francisco tiene prótesis en las dos piernas, pero la derecha la está rechazando, hay que sacársela”, contó la mujer.

En los argumentos que escuchó aparecen rastros de una problemática también presente en ese y otros hospitales, vinculada a un conflicto entre el Ministerio de salud Provincial y las sociedades de anestesistas de la Provincia.

En el último trimestre del año pasado, inició las consultas médicas que derivaron en la orden de operación. Sin embargo, hasta el momento el camino sigue siendo cuesta arriba.

“En el fin de semana de Pascuas lo tuvieron internado en ayunas hasta las 10 de la noche y le suspendieron la cirugía”, manifestó la abuela y añadió que el adolescente “no puede estar sin su medicación. Yo lo crío, se hasta donde él da. Pero no me dieron explicaciones de la suspensión de la operación”, denunció.

Según declaró, tras el primer intento fallido, volvieron a sufrir una situación similar. “El traumatólogo me dice que este lunes lo operaría. Otra vez en ayunas. Estaba bañado, desinfectado, porque tenían que ir a buscarlo para ir al quirófano. Pero viene el traumatólogo corriendo y me dice que la cirugía se suspendió otra vez”, lamentó. Esta vez, el profesional le explicó que “no tengo instrumentista ni anestesista”.

La mujer indicó que el último informe que le dieron fijó la operación para el mañana.

El dato fue confirmado desde el Ministerio de Salud bonaerense. Se sostuvo allí que con las cirugías “no estamos teniendo mayores problemas”.

No obstante eso, se remitieron en la cartera a problemas que aparecen desde fines del año pasado, a instancias de un conflicto con los anestesistas en los hospitales de toda la Provincia.

Concretamente, la fuente consultada apuntó que gestionan ante la Sociedad de Anestesiología por una mayor dotación de profesionales para los quirófanos.

El esquema organizativo tiene personal de la planta de los hospitales que se amplía con profesionales independientes, quienes facturan por cada intervención. Desde fines de 2021 están en tensión por el monto de los honorarios, el esquema de pagos y otras condiciones de trabajo.

Carlos Marcheschi, secretario de Hacienda de la Sociedad de Anestesiología de La Plata, confirmó que falta personal de esa especialidad y lo adjudicó a una situación de desgaste en el sector. “Estamos a 3 de mayo y todavía no cobramos los honorarios de enero. Además, están las condiciones laborales en las que se trabaja, con el déficit de mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento hospitalario, que rayan con las condiciones necesarias para una intervención segura”, indicó el anestesista y añadió que “hay un grave problema de déficit de personal en otras áreas, como los auxiliares de anestesia”.

Según indicó, tras el conflicto del año pasado, que llegó a los tribunales con recursos en los que Salud pidió se ordene a las sociedades de anestesistas garantizar personal, finalmente se firmo un nuevo convenio, pero eso no solucionó el cuadro. “El éxodo de profesionales del que veníamos hablando es realidad. Ahora, hay que convencer a la gente para que vuelva”.

En este contexto, la abuela del paciente también expuso una denuncia por presunta agresión verbal contra su nieto, dentro de un consultorio. “Para mí, no lo quieren operar porque es un paciente de salud mental. Es discriminación. No se puede creer que esté desde octubre con todo esto y me tomen el pelo”, apuntó. Y añadió que “el problema es con ese médico en particular. No se hace lo que me hizo, me dejó con el chico con 40 grados de fiebre en la puerta del consultorio.