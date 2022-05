“A todas luces, sinvergüenzas”: el cruel engaño de falsos operarios de Edelap

Los denominados “cuentos del tío” volvieron a estar de moda en nuestra ciudad. Con pocas semanas de diferencia, hubo diversos casos, siempre con personas jubiladas como víctimas.

Esta vez, la damnificada fue una mujer de 89 años. En su vivienda de 46 entre 30 y 31, del barrio La Loma, dos delincuentes camuflados con ropa similar a la de los operarios de cuadrillas de la empresa Edelap consiguieron sorprender a la jubilada en su buena fe.

Eve Mabel Pereyra (89) es quien sufrió el asalto. En la tarde de ayer, todavía con el disgusto por el accionar de los embaucadores, irradiaba el desánimo en que la dejó sumida el episodio.

“LA PENSARON BIEN”

Eran cerca de las 9 de la mañana del miércoles, cuando Eve sintió que habían tocado el timbre de su vivienda.

Se acercó entonces a la puerta de ingreso y abrió para saber quién la buscaba.

“Vi a dos hombres de mediana edad que vestían ropa de trabajo y que me dijeron que eran empleados de Edelap y que acababan de controlar el medidor de la calle y que habían comprobado que funcionaba mal”, reveló sobre cómo se originó la farsa que culminó con el despojo de los ahorros y joyas de esta jubilada.

Continuando con el “guión” de la trama urdida previamente por los impostores, luego solicitaron a la vecina que les permitiera entrar para revisar “la caja de la luz”.

“Me lo pidieron amablemente y además como los vi vestidos con ropa como las que usan los operarios, supuse que me estaban diciendo la verdad. La pensaron bien” explicó resignada.

Para su desgracia, la real intención de ambos sujetos distaba mucho de ser la que acababan de manifestarle. Y la propia jubilada lo notó momentos después.

Primero “uno de estos ladrones simuló estar revisando la caja de la luz y su acompañante dijo que iba a ver cómo estaba la instalación eléctrica de la casa y se mandó bien adentro”, consignó.

Los dos ladrones se llevaron el dinero y las joyas de esta jubilada, sin siquiera mostrarle un arma

“Casi enseguida, el que estaba conmigo me obligó a ir hasta el baño, donde me sentó de prepo en el inodoro y me pidió que me quede ahí, para que su compañero pueda trabajar tranquilo”, agregó.

Pero el “trabajo” de ese ladrón no era otro que el de revisar, en realidad, los dormitorios de la vivienda.

Eve siguió con su relato: “El que estaba conmigo y me encerró en el baño, se puso también a buscar dinero y joyas. Pero por instantes venía al baño para fijarse si me levantaba. Y un par de veces lo intenté, pero rápidamente me hacía quedarme sentada y me gritaba que me quedara así”.

MALOS PENSAMIENTOS

Eve confesó que en esos inciertos momentos se cruzaron por su mente pensamientos que le hacían presagiar que sufriría un violento ataque.

“Como estaba sola, imaginé que iban a golpearme hasta desmayarme. O que me iban a dejar atada en el inodoro”, conjeturó.

Sus sospechas finalmente no se materializaron. Pero sí, en contrapartida, el despojo de sus ahorros y alhajas.

Consultada al respecto, se excusó de brindar precisiones sobre lo sustraído por ambos delincuentes porque “todavía estoy como obnubilada”.

No obstante, en la denuncia que la damnificada radicó en la comisaría cuarta indicó que le robaron “72.000 pesos y alhajas que estaban en una habitación”.

“QUEDÉ SHOCKEADA”

Al igual que ocurrió con otras personas de la tercera edad que sufren un hecho de estas características, Eve reconoció que tras el robo quedó “shockeada”.

Y profundizó: “Todavía no puedo creer de qué manera consiguieron sacarme la plata que tenía y las alhajas”. Aunque rescató que “por suerte no me golpearon”.

Calculó que la presencia de los maleantes en su domicilio “duró como mucho 15 minutos”, al tiempo que mencionó que “fue la primera vez que me roban acá, donde viví toda la vida”.