Pitana ratificó el informe de la polémica amonestación y no prosperó el reclamo de Gimnasia

En las últimas horas se confirmó que el árbitro Néstor Pitana no modificará la amonestación que sacó en la polémica jugada del partido entre Gimnasia y Argentinos Juniors, donde se denuncia que Kevin Mac Allister había recibido el cartón amarillo y, por ende, había llegado al límite y no podía jugar el encuentro frente a Unión, en el cual hizo un gol y el Bicho consiguió el pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga. De esta forma, desde el club albiazul decidieron desestimar el reclamo oficial ya que el juez insistió en que sancionó a Torren y Ávalos en esa jugada, pero no a Mac Allister.

Es que la dirigencia mens sana tampoco puede presentar una imagen de video en el que se aprecie con exactitud quién recibe el cartón amarillo en el Bosque porque en la transmisión oficial no se puede advertir. De hecho, el plantel ya fue licenciado por Pipo Gorosito, que anoche hizo un fuerte descargo en las redes sociales (VEA: https://www.eldia.com/nota/2022-5-9-9-13-0-exploto-pipo-gorosito-que-impotencia-loco-me-enferma-las-injusticias--deportes).

De esta manera, se termina la discusión: el jugador de Argentinos Juniors solo tenía cuatro amonestaciones y fue incluido correctamente en el partido de ayer ante Unión de Santa Fe. Ayer, una vez finalizados los partidos que definieron los equipos clasificados para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, la confusión ganó la escena cuando trascendió una versión que daba cuenta que aquella supuesta amonestación a Mac Allister había existido pero que no había sido cargaba correctamente en el COMET (el sistema donde se cargan las tarjetas).

Así, quedó archivado el reclamo de los puntos del choque del Bicho contra Unión ya que en los informes el jugador no aparece con 5 amarillas, por lo que oficialmente estuvo en condiciones de disputar dicho encuentro.