Nacho Goano opinó sobre la polémica entre Eduardo de la Puente y Mario Pergolini

Conocidas las fuertes declaraciones de Eduardo de la Puente en la que calificó a Mario Pergolini, su examigo, como un "hijo de mil pu ··", ahora el que se refirió a esta polémica fue Nacho Goano, ex compañero de ambos y quien los conoció en el preciso momento de éxito de sus carreras radiales y televisas.

Recordemos que, De la Puente contó que en el mayor momento de popularidad, había demasiadas presiones y allí mencionó a Goano como uno de los pocos que se le plantó en la cara a Pergolini cuando decidió alejarse del equipo de trabajo. "Nacho Goano era un tipo que te arrancaba la cabeza si hablabas mal de Mario. Y fue el primero de todos en poner las pelotas arriba de la mesa y decir 'no me aguanto más laburar con vos y me voy'. Nadie había hecho eso", destacó Eduardo sobre su excompañero.

Así, el periodista deportivo interpretó: "Lo que me parece que dice Eduardo es que a Mario no le renunciabas. De alguna manera, terminabas haciendo otra cosa. Entiendo que algunos terminaron con pésimas relaciones y demás. No es mi caso". Y continuó: "Lo que quiso significar Edu al nombrarme, era que yo le dije a Mario: 'Me voy que no aguanto más'. Y eso es totalmente verdad, pero después Mario lo que hizo fue tratar de arreglar una salida. No se opone, ni se enoja ni nada", dijo el actual conductor de Crónica TV.

"Cuando hacés un éxito, probablemente haya momentos que la pases con mucha presión. Yo estaba teniendo mi programa en TyC y no podía disfrutar de la tarde porque estaba autopresionado y presionado por mantener Cuál es? arriba de todo. Decidí jugármela con el proyecto mío. Luego, el programa que conducía, duró 3 años, pero de alguna manera fue mi camino, el que decidí",señaló.

Asimismo se refirió a Pergolini: "Hay un mutuo respeto y admiración. Me enseñó a laburar. Lo que siento por Mario es un profundo respeto profesional. Y es un tipo que a mí me enseñó una profesión". "Para mí y también un montón de pibes más, Mario fue una especie de tótem. Para todos nosotros un guiño de Mario o un 'ok' de Mario era muy importante", afirmó.

Y destacó que no opina sobre el presente del empresario porque ya no es parte de su círculo y tampoco tiene relación, más que de verlo en entrevistas o enterarse noticias suyas en los medios: "No consumo lo que hace en la actualidad. Por supuesto que yo estaría diciendo una boludez terrible del Pergolini de hoy, si no estoy con él ni su entorno".

"Fui un soldado de Mario durante 17 años, sí. Hacíamos el mejor programa de todos los tiempos. Y no, nunca me volvió a llamar. Lo que me decía Mario era: 'si no te ibas como te fuiste no ibas a volar y no ibas a crecer'. Yo pensaba que era mi lugar en el mundo, pero te tenés que adaptar...", reflexionó acerca de su decisión de renunciar.

Finalmente y refiriéndose en particular al contexto y a las últimas declaraciones de Eduardo de la Puente, subrayó: "La real connotación de lo que dijo, no me puedo hacer cargo en virtud de su relación y de lo que pasó entre ellos y con Eduardo, no me vi muchas veces después de mi salida de la radio".