Gorosito eligió no hablar para evitar respuestas incómodas

“Pipo no habla, se tiene que ir rápido” fue el anuncio cuando apenas minutos después de la victoria ante Patronato el periodismo esperaba la palabra del entrenador como sucede habitualmente. Claramente, no era la realidad, ya que Néstor Gorosito recién dejó el estadio del Bosque a las 19.55, con un lacónico ‘buenas noches’ hacia el puñado de periodistas e hinchas que aún esperaba en la zona de vestuarios.

Durante todo ese tiempo el técnico estuvo reunido con el presidente Gabriel Pellegrino quien ingresó acompañado por sus pares de Comisión Directiva Daniel Giraud y Daniel y Gustavo Vila. Contra lo que podía pensarse, el tema en agenda no era la falta de refuerzos sino la incómoda situación que vivió el entrenador porque el plantel llegó al borde de una medida de fuerza (no concentrar en la previa del partido) situación que podría haberse evitado según la interpretación del DT.

Gimnasia le adeudaba a sus jugadores y al propio Pipo dinero por derechos de imagen, que no es una cifra menor en el porcentaje de los salarios. La dirigencia esgrimió que al no haber ingresado a la tesorería una “llave” que aumenta el dinero a percibir por los derechos de televisación se había producido un atraso. Más allá de las explicaciones, a Gorosito no le gustó quedar en el medio del reclamo y de las tensiones que una situación así produce. Y al levantar la conferencia evitó las consultas sobre el marco de conflicto con apenas una fecha disputada, algo que le molestó teniendo en cuanta los altos objetivos planteados para esta temporada que finaliza en octubre.

Quien sí habló sobre el hecho planteado en la previa fue Brahian Alemán. “Son cosa que pasan, a veces hay que tomar decisiones. Se cumplió, que es lo más importante”, dijo en camarines el uruguayo, palabra autorizada por ser el capitán del plantel albiazul.

La charla sirvió además para analizar otras cuestiones, ya que fue el primer encuentro en más de 20 días con la presencia del presidente. “Es un mercado durísimo” fue la conclusión de la charla en lo referido a la búsqueda de refuerzos, un lateral y un central que no parecen estar al caer.

Más aún, no son pocos los dirigentes que quieren que Germán Guiffrey continúe en el club. De esa manera, evitarían salir al ruedo (y gastar dinero) en un defensor para pelear el puesto con Oscar Piris.

Sin reproches internos tras la reunión y con la deuda saldada, las partes apuntan a que no haya mayores problemas futuros.