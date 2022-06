Todo el fútbol y el automovilismo: agenda cargada de un domingo para estar atornillado al sillón

FÚTBOL:

Liga Profesional

13 Colón vs. Unión. ESPN Premium

15.30 Godoy Cruz vs. Racing. TNT Sports

18 Vélez vs. Platense. TNT Sport

20.30 Central Córdoba vs. Boca. ESPN Premium

Colón y Unión abrirán la jornada de la Liga Profesional.

Nations League

10 Irlanda del Norte vs. Chipre. ESPN 2

13 Noruega vs. Suecia. ESPN 2

15.30 España vs. República Checa. ESPN

15.30 Suiza vs. Portugal. Star+

Torneo Esperanzas de Toulon

9.30 Colombia vs. México. Por el tercer puesto. ESPN

13 Francia vs. Venezuela. La final. ESPN

Primera Nacional

14 Deportivo Madryn vs. Belgrano. TyC Sports

16 Temperley vs. Almirante Brown. TyC Sport

18 Almagro vs. All Boys. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

8 Fórmula 1. El Gran Premio de Azerbaiyán. Fox Sports

8.45 24 Horas de Le Mans. El final de la carrera del Mundial de Resistencia. ESPN en Star+

15 TC 2000. Desde las Termas de Río Hondo. TyC Sports

La octava carrera del año se desarrollará en el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán.

Francois Nel - Getty Images Europe