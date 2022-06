Del debut con gol agónico en Rosario al deseado regreso

Debutar en la Primera División siempre representa motivo de alegría y orgullo para los jugadores. Sin embargo, hacerlo con gol significa un plus incalculable. Y que el gol encima sea agónico, para un triunfo en condición de visitante por la mínima, eleva el estreno a la categoría de “perfecto”.

Todo eso le sucedió a Pablo Piatti hace mucho tiempo atrás, cuando con apenas 17 años, Diego Pablo Simeone se decidió por él dentro de un Newell´s-Estudiantes en el Coloso Bielsa que tenía a los suyos 1-0 abajo, dejando puntos muy importantes en la fecha 16 del Apertura de 2006.

José Luis Calderón puso el 1 a 1 para el León en aquella oportunidad. Y a los 48m. del ST, cuando el partido se moría y el empate dejaba a Estudiantes sin chances, Piatti, pese a su 1.67 de altura, se elevó más que todos y conectó un centro desesperado de Pavone para inflar la red del arco defendido por Villar.

Ese gol y ese triunfo terminarían siendo fundamentales para un sprint final albirrojo que les otorgaría a los del Cholo la chance de disputar el título con Boca mano a mano. El 2-1 en cancha de Vélez y la obtención del Apertura, el final de esa historia.

Mucho tiempo pasó desde aquella presentación en sociedad de Pablo Piatti, quien hoy por hoy está muy cerca de regresar al club en el que debutó bañado de gloria y en el cual convirtió 13 goles en los 59 partidos que jugó entre torneos locales y copas internacionales. Ninguno tan importante ni tan recordado por el hincha del León como aquel en cancha de Newell´s.

“Todos los jugadores quieren volver a estudiantes”

Pablo Piatti ha sido un nombre recurrente en los mercados de pases de los últimos años del Pincha. De hecho, hace dos, en 2020, su llegada a la MLS estadounidense se tomó como el paso previo antes de un regreso al León que finalmente no se dio.

En aquella oportunidad, Plumero firmó con el Toronto FC, pero en una entrevista con el sitio oficial de Estudiantes dejaba en claro que la vuelta era su gran deseo, y que estaba cerca.

“Todos los jugadores quieren volver a Estudiantes. Yo era chiquito cuando llegué al Club. Me crié ahí, estuve ahí desde chiquitito, y lo viví completamente”, afirmaba en abril del 2020, en tiempos complicados de pandemia y sin fútbol en Argentina. “Si vos me preguntás si tengo ganas de volver a vivirlo, te digo que sí, me encantaría... Mandale este video al Chapu Braña y al Chavo Desábato... y mandale mi teléfono también”, concluía entre risas quien está próximo a poner la firma.