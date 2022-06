Garra, sacrificio y humildad

Es el alma del equipo. No solamente lo ha dicho Pipo Gorosito; así, de hecho, lo entienden los hinchas. Brahian Alemán responde dentro de la cancha, a veces con el traje de luces, conduciendo al equipo con su zurda. O, cuando el partido lo requiere, dejando todo lucimiento personal de lado, se pone el overol y es uno más en un equipo que necesita garra y sacrificio cuando hay que defender lo que el juego colectivo o las individualidades logran.

Después de una y cien fotos con niños e hinchas de todas las edades, el uruguayo se mostró contento con la victoria y conforme con lo hecho por el conjunto. “Ganar era importantísimo de verdad. Sabíamos que iba a ser un partido chivo, difícil, era un rival que no iba a ser lo mismo que en el partido pasado”, marcó el mediocampista. Nada tuvo que ver el equipo que Sava plantó en el Bosque con aquel que hace 45 días cayó goleado en su cancha.

“Era obvio que no nos iban a dejar jugar. Con la formación que habían puesto ya de entrada nos dimos cuenta con Pitín (Cardozo) que teníamos marca personal, que había dos que nos seguían para todos lados. No nos iban a dejar jugar, pero la verdad las individualidades abrieron el marcador como en el gol de Johan”, analizó Alemán.

Justamente, cuando el juego del equipo no logra ser fluido, siempre está la velocidad de Carbonero para aportar soluciones, el viernes con un golazo incluido. Una opción de ataque que Gimnasia está cerca de perder por la venta del colombiano, una baja sensible para la formación de Gorosito. “La verdad que sí, pero es un bien para él. Sabemos que Johan es un jugador que a nosotros nos da mucho aire pero también tenemos jugadores afuera que lo pueden hacer, solamente hay que darles partidos, tiempo, confianza y creo que lo van a poder suplantar bien”, remarcó, en un respaldo explícito para los jóvenes Lautaro Chávez y Benjamín Domínguez, los reemplazos naturales del colombiano.

En el análisis de la continuidad del juego con Gimnasia en ventaja, Alemán manifestó que “tuvimos que tratar de aguantar, meter. Sabemos que a nosotros no nos sobra nada, que si no estamos concentrados y no metemos los once no podemos ganar los partidos. Necesitamos mucha garra, mucho sacrificio porque sinceramente no nos sobra nada. La verdad es que siempre resaltamos eso.”

A la hora de analizar los méritos del equipo, el “10” tripero enumeró: “Garra, sacrificio, humildad, correr todos sin dar una pelota por perdida, donde hay uno de ellos estar dos de nosotros. No podemos regalar nada porque los errores que tenemos nos cuestan muchísimo. Y la verdad es que desde que nos impusimos eso logramos cosas importantes. Ojalá sigamos con esta racha”.

Con el equipo en zona de Copa Sudamericana, Alemán solo tiene la cabeza puesta en alzanzar los objetivos planteados. Para ellos hay que “sumar puntos, ganar todo lo que se pueda, llegar a lo más alto posible, tratar de entrar a una copa es lo principal obviamente, hoy estamos ahí adentro. Seguir por este camino porque así vamos a ganar más de lo que vamos a perder “, dijo convencido.

El viernes por la noche fue homenajeado simbólicamente por los 110 partidos en la institución (ya son algunos más), gesto por el cual se mostró “contento, la verdad es que es un orgullo para mí el reconocimiento en este club que me a abrió las puertas, que me trató tan bien, tanto la dirigencia como su gente. Y La Plata en sí, a mi familia principalmente, a mis hijos que son quienes van al colegio, quienes hacen actividades acá los trataron siempre muy bien. Así que estoy agradecido tanto a Gimnasia como a la ciudad. Cumplir para mi 110 partidos en este club es muy importante”.

La camiseta de la victoria ante el conjunto entrerriano tuvo un destinatario muy especial: Diego Maradona Jr. “Un grande. Tenemos una buena relación desde que estaba su papá. Vino y compartimos un asado. Es una persona increíble, estamos siempre en contacto. Me había dicho que iba a venir para esta época y que me iba a venir a saludar, así que fui, le entregué la camiseta, nos sacamos una foto y charlamos un poco. Ojalá que si sigue por estos lados nos juntemos a comer.”

Brahian Alemán, el emblema albiazul que pasa por un buen momento personal en un equipo que empezó a mirar la tabla de arriba.

