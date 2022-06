Se viene el primer aguinaldo: Cómo calcularlo si todavía no acumula 6 meses trabajando

Llegó junio, el primer semestre del año se va completando y quienes en el mundo laboral se desempeñan en relación de dependencia ya están pensando en el medio aguinaldo. En especial en este contexto inflacionario.

Y varios se preguntan cómo es el cálculo de lo que formalmente constituye el Sueldo Anual Complementario (SAC) que se paga dos veces al año, la primera en junio y la otra en diciembre.

Como se sabe, el aguinaldo equivale a la mitad de la remuneración más alta recibida a lo largo, en este caso, del primer semestre.

¿Pero qué pasa con los que todavía no cumplieron seis meses en su trabajo? ¿Igual cobran? Sí. Legalmente no es necesario trabajar durante los seis meses para percibir el cobro. Lo que sí percibirá, en el caso de no haber acumulado todavía seis meses, es un proporcional a los meses trabajados.

En este caso, aquellos que quieran aproximarse al dato de cuánto percibirán hay dos formas para definir ese beneficio:

- Dividir el mejor sueldo recibido en el tiempo trabajado por doce y multiplicar el resultado por los meses trabajados.

- Multiplicar los meses trabajados por la mitad del mejor salario mensual y luego dividir ese resultado por seis.

Por ejemplo, si un trabajador cobró $100.000 como mejor sueldo mensual durante tres meses, deberá dividirlo por doce ($8.333) y luego multiplicarlo por los tres meses trabajados, lo que da $25.000. Esa cifra será la que perciba de aguinaldo.