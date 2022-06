Un video de Hernández de fiesta en un yate levantó nuevas críticas en Colombia

La batalla de los videos y las grabaciones que llegan en forma anónima a la prensa y que muestran conductas cuestionables de los candidatos a la presidencia de Colombia tuvo hoy otro capítulo con la aparición de imágenes del millonario Rodolfo Hernández a bordo de un yate, en Miami, en plena diversión con mujeres jóvenes.



Aunque las imágenes grabadas en octubre del año pasado no revelan alguna acción impropia o delictiva, adversarios del exalcalde de Bucaramanga buscaron asociarlas a conductas machistas, para alimentar las críticas por sus pasados dichos sexistas sobre las mujeres.



El portal informativo Cambio publicó un video de casi ocho minutos del magnate, de 77 años, con dos de sus hijos, otros hombres y una decena de mujeres jóvenes en traje de baño bailando y compartiendo licor.



Vestido con su habitual remera de manga larga, Hernández habla al oído de una de las mujeres en una parte de la secuencia y luego se acerca para abrazar a otra, pero la mujer se aleja al percatarse de la cámara.



"Doloroso y muy triste. Esta campaña dejó al desnudo que seguimos viviendo en un país profundamente machista, que ve a la mujer como objeto sexual. Como mujer, mamá de una niña y política me duele el alma", lanzó la parlamentaria electa Katherine Miranda, que respalda a Petro.



Y Armando Benedetti, senador del Partido de la U pero que apoya a Petro, escribió: “En una fiesta que parece más de mafiosos que de un candidato a la presidencia queda en evidencia que Rodolfo Hernández y sus hijos son un banda. ¿Están recibiendo aportes para la campaña de Pfizer en contra de los intereses del país?”.



Ante la avalancha de memes, burlas y críticas, Hernández, cuyos mensajes siempre se conocen a través de las redes, respondió en Twitter: "Les parece mal que yo esté de vacaciones en Miami en el 2021, pero no les parece mal que Petro con tremenda borrachera se suba a las tarimas a hablarle a los electores".



La referencia fue por un acto del exalcalde de Bogotá en febrero en la ciudad de Girardot, por el que Petro luego pidió disculpas y se excusó en que estaba mal dormido, aunque admitió que había bebido.

El video que publicó el medio Cambio