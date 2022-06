¿El lunes habrá clases en las escuelas públicas de La Plata por el feriado de los estatales?

Tal como informó EL DIA ayer, el lunes próximo habrá asueto otorgado por el Gobierno bonaerense con motivo de celebrarse el Día del Trabajador del Estado, al cual hoy se sumó la administración municipal. Pero aún se mantiene la duda si habrá clases en las escuelas públicas de la Región ya que si bien los docentes y auxiliares se encuentran dentro de los sectores alcanzados, Educación aún no confirmó oficialmente si los alumnos bonaerenses tendrán o no una jornada de descanso larga este fin de semana.

"Todavía no llegó un comunicado oficial", aseguraron fuentes de la cartera educativa ante la consulta de este diario. Mientras que desde los gremios manifestaron que "los no docentes están alcanzados por las medidas y las escuelas no deberían abrir. Siempre se tomaron el Día del Empleado Estatal pero si no hay comunicado oficial el lunes los docentes tendrían que ir a trabajar".

De esta manera, en los establecimientos educativos de gestión pública esperan la confirmación de si habrá o no actividad al verse beneficiados tanto docentes como auxiliares, lo mismo que en el resto de la administración provincial al adherirse al festejo establecido a partir de 2013 a través de la Ley Nº26.876.

Tal como informara este diario en su edición de ayer, el artículo 2 de esa norma considera al 27 de junio como un “día de descanso” para los empleados de la administración pública nacional, “en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

Si bien se menciona a los empleados de Nación, en el artículo 3 se invita a "las provincias y municipios de toda la República a instaurar el 27 de junio como día de descanso en las respectivas administraciones públicas, con los efectos dispuestos en el artículo 2º de la presente".

Fue así que en 2014 se hizo extensivo en la provincia de Buenos Aires mediante la Ley Nº14.600, adhiriendo a la norma que establece que el Día del Trabajador del Estado funciona como un "descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales".

Todos los empleados estatales públicos de la administración nacional y provincial tendrán feriado el próximo lunes 27 de junio, como parte del Día del Trabajador Estatal. En ese marco, todos los sectores alcanzados por el feriado otorgado por la Nación son:

- Trabajadores estatales de la administración central

- Trabajadores estatales descentralizados

- Docentes y auxiliares

- Trabajadores de la salud

- Trabajadores de seguridad

- Trabajadores del poder judicial

- Trabajadores universitarios