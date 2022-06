Nuevo impuesto: anunciaron la “renta inesperada”

Finalmente, el presidente, Alberto Fernández, anunció ayer el envío al Congreso del proyecto de ley para gravar la “renta inesperada”. Lo hizo junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, en un acto cargado de gestos políticos y tras la convulsionada salida del Gobierno de Matías Kulfas (Desarrollo Productivo).

De hecho, la presentación de la iniciativa (que apunta a empresas con ganancias superiores a los $1.000 millones anuales en pos de una “mayor distribución del ingreso”) se demoró porque -según fuentes oficiales- varios de los funcionarios invitados al acto en Casa Rosada antes quisieron saludar a Kulfas que había ido a entregarle su carta de renuncia al jefe de Estado. La difusión de ese texto, en el que el exministro dispara contra Cristina Kirchner y La Cámpora, coincidió con el comienzo de la ceremonia que Fernández encabezó con Guzmán, en otra muestra de respaldo hacia uno de los hombres más cuestionados por el kirchnerismo.

La intención de aplicar un tributo especial (del 15% sobre el impuesto a las Ganancias) a la “renta inesperada” de grandes empresas tendría, no obstante, el visto bueno del kirchnerismo. Tanto que en la presentación de ayer hubo una ensayada muestra de unidad con funcionarios del riñón de la Vicepresidenta entre los asistentes, como Wado de Pedro (Interior) y Martín Soria (Justicia), junto a Juan Manzur (Gabinete) y Santiago Cafiero (Canciller), entre otros. Se sumaron también sindicales y referentes sociales como Juan Grabois, del Frente Patria Grande, Hugo Yaski (CTA) y Pablo Moyano (CGT). De los empresarios, el único de los presentes que trascendió fue Antonio Aracre, director general de Syngenta.

Ante ellos, el Presidente le envió un fuerte mensaje al Congreso que, dijo, “tiene la obligación de acompañar y sacar esta ley. No es una obligación del Frente de Todos. Es una obligación de todos los diputados y senadores. Necesitamos que en una situación tan ingrata, que no sabemos cuándo va a terminar, unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías”.

Sin precisar la fecha en la que enviará el texto al Parlamento, el mandatario propuso dar “un enorme debate sobre cómo queremos vivir en la Argentina” porque, según argumentó, “una sociedad es una sociedad donde todos ganan. Cuando algunos ganan mucho y millones se empobrecen, eso no es una sociedad, se parece más a una estafa. No hemos venido acá para convalidar estafas, sino para convalidar igualdades. Para igualar necesidades”.

En ese sentido, el jefe de Estado justificó el proyecto porque, dijo, “esta guerra [en referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania] nos somete a dos realidades: que millones de seres humanos entren en riesgo y que muy poquitos ganen muchísimo. Esa es la inmoralidad que no podemos permitir. Está claro que esta guerra se convierte en una oportunidad. Hace falta petróleo, trigo, girasol, maíz y todos los precios suben. Es cierto que esos precios se pagan, en el mundo alguien los paga. Y unos pocos con todo eso medran y no llegan al conjunto social. Esa ganancia que nadie esperaba tener no llega al conjunto social”.

Después cargó contra los formadores de precios al advertir que, en Argentina, “el efecto es dual: ganamos vendiendo trigo porque sube, pero nadie desacopla los precios internos y hacen subir los precios con la suba internacional”.

En la misma línea se expresó Guzmán: “Hay sectores que se han beneficiado porque hay precios de commodities que experimentaron aumentos muy grandes”, introdujo para después desgranar: “Los precios de los alimentos y la energía subieron muy rápido en todo el mundo. Fue un shock a la distribución de la riqueza. Si no se hace nada hay más desigualdad y sociedades que funcionan peor. El Estado debe cumplir ese rol. Queremos que las empresas ganen, pero que el crecimiento sea compartido”.

A lo que se apunta, aclaró el titular del Palacio de Hacienda, es a “poder capturar parte de la renta extraordinaria que no es producto de una inversión adicional, sino de la guerra, a efectos de poder atacar las principales problemáticas de la sociedad argentina y al mismo tiempo fomentar la inversión incluyendo condiciones que establezcan que si esa renta inesperada por la guerra se reinvierte, entonces la contribución que se haga sea menor”.

Guzmán le apuntó también a la oposición que rechaza el proyecto: “Decir ‘me opongo a cualquier acción necesaria para que una sociedad no sufra mayor desigualdad’ es perverso y no nos representa”.

De lo anunciado ayer surge que se trata de una sobrealícuota de impuesto a las Ganancias para las Sociedades de Capital aplicable al ejercicio fiscal 2022. Y que alcanzará a “un puñado pequeño” de empresas con ganancia neta imponible o ganancia contable de más de $1.000 millones y que cumpla con al menos una de estas condiciones: margen de ganancia superior al 10% en 2022 o que el aumento de esa ganancia con respecto a 2021 sea de, al menos, 20%.

La alícuota será del 15% y las empresas lo pagarán con Ganancias. Tendrá vigencia sólo para el ejercicio fiscal 2022, en base a los balances finalizados luego de la sanción de la ley y durante un año a partir de esa fecha. El destino será “rentas generales”, por lo que los fondos podrían ser utilizados para cualquier política pública.

Por último, se remarcó que existen experiencias de impuestos similares en Gran Bretaña e Italia.

