Cuatro crímenes en 14 días: julio, uno de los meses más violentos del año

La violencia permanece enquistada en la Región y, como prueba de esa gravísima situación, se pueden mencionar los cuatro asesinatos que ya se registraron en lo que va de julio. Se trata de uno de los meses con mayor cantidad de homicidios y que comparte con abril el segundo puesto en la estadística criminal, detrás de junio, que lidera el ranking con seis muertes dolosas.

En total, a lo largo de este 2022, fueron 23 las personas ultimadas en distintos episodios trágicos, con un promedio de un caso cada poco más de ocho días.

En enero se contabilizaron dos hechos, en febrero tres, en marzo dos, en abril cuatro, en mayo dos, en junio 6 y en julio, hasta el momento, los otros cuatro.

El último asesinato fue el que se registró en la localidad de Melchor Romero, donde ejecutaron a un hombre de 41 años de un disparo en la cabeza.

El proyectil le ingresó por la oreja derecha y, le quedó alojado en el encéfalo, por lo que su situación clínica era desesperante.

Si bien lo derivaron de urgencia al hospital Alejandro Korn, los médicos no pudieron salvarle la vida. Ni siquiera pudieron operarlo por el delicado estado en que se encontraba.

El ataque tuvo lugar en la calle 523 entre 152 y 153, muy cerca de la casa de la víctima, que trabajaba como cooperativista y fue identificada como César Ricardo Oliva.

La investigación está en manos de la fiscal Betina Lacki, quien, junto a detectives de la DDI local, está a la búsqueda de pruebas que permitan acreditar la autoría y lanzar las órdenes de detención.

Según fuentes calificadas, hay un nombre en danza. Es el de un sujeto con el que Oliva presuntamente discutió instantes antes de encontrar la muerte.

Ese hombre, dicen los vecinos, habría sido visto cuando regresó a la escena, pero ya en compañía de dos cómplices.

Después, lo que todos saben y manejan.

Oliva apareció recostado sobre una moto, inconsciente y con manchas de sangre en el rostro.

Una ambulancia fue la que lo trasladó hasta el citado centro asistencial, en el que, finalmente, se desencadenó su fallecimiento.

Una familiar de Oliva, que no brindó su identidad por temor a represalias, contó que “él era un tipo que podes preguntar en todo el barrio y te van a decir que era una buena persona. Trabajaba en la Municipalidad, en las cooperativas. A veces le tocaba pintar la vereda, otras en el camión juntando basura. Trabajaba en la delegación de San Carlos, en 137 y 32”.

“Le gustaba juntarse en la esquina, tomarse una cerveza cuando salía de trabajar. Trabajando se pudo comprar su casilla, fui yo y se la armé, estaba bien, laburando, se había comprado su moto. No era un mal tipo y no sé por qué dijeron eso. Todo el barrio vino a solidarizarse cuando se enteraron”, agregó.

César vivía en una casilla ubicada en el mismo terreno donde vivía su madre, una mujer de 68 años, que era cuidadora de ancianos.

“Ella está destrozada. Hace cinco meses falleció el padre de César por problemas de salud. Es muy duro todo y da bronca que no hagan nada”, destacó el informante.

“Solo queremos que se haga justicia por las buenas, por la ley. Que ellos se encarguen, ellos están para eso. No pueden venir a matar a una persona así como así y estar como si nada en su casa. Todo esto lo sabe la policía, pero no actúan. No sé qué están esperando”, concluyó.

LOS CRÍMENES DE JULIO

Al margen del caso de Oliva, en 14 días, entre el 5 de julio y el 19, hubo otros asesinatos.

El primero del mes fue el que tuvo como víctima a Pía Larrea, la nena de dos años que cayó muerta de un balazo en el ojo derecho, cuando se armó una balacera en la puerta de la casa en la que estaba, sobre las calles 123 y 50, en el barrio El Dique de Ensenada.

Por el hecho hay un hombre detenido, una policía en la mira y varios prófugos.

Se sabe que el miércoles último, murió Carolina Eugenia Salas, la abuela de la criatura, en un episodio de características no traumáticas, aunque le agregó más dolor a la tragedia.

El 9 de julio, en tanto, una interna de la Unidad 45 de Melchor Romero resultó degollada en su celda.

De acuerdo al informe oficial, todo ocurrió en medio de una brutal pelea y en cuestión de minutos.

Otra reclusa la atacó con un cuchillo tramontina cortándole el cuello y provocándole otra serie de heridas en plena gresca.

Testigos aseguran que todo se produjo en el recinto 1 de la sala 3, dentro del anexo femenino de ese establecimiento carcelario.

La interna fallecida tenía 52 años, mientras que la acusada del crimen 27.

La apresaron en 2020 por promoción, facilitación y explotación de la prostitución de mayores agravada.

Por último, el 15 de julio, un hombre mató a su expareja de un balazo en la cabeza y se suicidó de la misma forma, previo incendiar el local en el que se encontraban, sobre las calles 604 y 125, y en el que su propietaria sufrió quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo.

El estado de la comerciante, se indicó, es crítico y al cierre de esta edición permanecía internada en el Hospital San Martín.

De la víctima del femicidio se supo que era hija de otra mujer asesinada en el mismo barrio, cuando recibió un tiro en la cabeza por parte de unos jóvenes que intentaban ingresar en una fiesta que se hacía en su vivienda, en el mes de marzo, y que la sobreviviente es la nuera.