Battaglia, enojado, rompió el silencio: "Me dolieron la manera y la forma que usaron"

Sebastián Battaglia rompió el silencio después de algunos días desde que fue despedido de Boca. Al ex DT xeneize hubo varias cosas que no le gustaron de parte del Conejo de Fútbol que conduce Riquelme y lo hizo saber en una entrevista realizada en las últimas horas.

"Me dolió la manera y la forma. Al fin y al cabo todos queremos el bien para Boca. Cuando me dijeron que iba a ser el técnico de Boca, vinieron a mi casa, lo charlamos y lo acepté. Me hubiera gustado que ahora sea de la misma manera, que vengan a mi casa, que hablemos un poco más, como debe ser", aseguró, Battaglia que, como se recordará fue despedido en una estación de servicio

Pero hubo más cuestionamientos: "No me dijeron por qué (lo echaron), tampoco pregunté por qué cuando me nombraron, pero son decisiones de ellos. Yo tengo mis convicciones y acepto las decisiones"

Más adelante Battaglia reconoció que no esperaba este final: "Yo estoy tranquilo por el trabajo que estábamos haciendo a nivel grupal y de equipo, de identidad, de promover juveniles, un proyecto a largo plazo"

El ex jugador boquense se refirió también a lo que fue la rueda de prensa posterior a la eliminación de la Libertadores. En esa conferencia, había criticado al Consejo de Fútbol por la falta de refuerzos en ese mercado de pases: "Sí, seguramente se podría haber acelerado, hay cuestiones que uno plantea, y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que deben resolverse y no se resolvieron. Es más, se han ido muchachos importantes, o que eran importantes, pero son situaciones que no las manejo yo", había dicho.

Ese comentario habría molestado a la dirigencia de Boca Juniors y por eso el ex técnico del Xeneize se arrepintió de haber dicho eso minutos después de la caída de su equipo: "En ese momento yo contesté una pregunta que me hicieron, quizá tenía que haberlo dicho antes el tema de los refuerzos. Pero yo lo venía hablando, lo hablaba con los que lo tenía que hablar. En ningún momento sentí que iba a ofender a mis jugadores ni a nadie. Quizás fue atemporal, podría haber sido antes o dos días después, pero estaba planteado el tema desde antes".