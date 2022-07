VIDEO. Un caso de pornovenganza: la pesadilla que vive una mujer de La Plata 

Una de las prácticas más alarmantes de la era digital es la de la pornovenganza, una forma de violencia que consiste en la difusión sin consentimiento-en redes sociales, grupos de chats y sitios de internet- de imágenes íntimas con el objetivo de humillar a una persona. En la mayoría de los casos estas maniobras suelen ser provocadas por una ex pareja de la víctima. Al respecto, se conoció que una platense denunció hace dos años a un ex por hacer circular, entre sus allegados y conocidos, imágenes de su intimidad. A la gravedad del caso se suman además constantes situaciones de hostigamiento y amenazas de muerte, tanto a ella como a su pareja actual. Es por eso que la víctima asegura estar viviendo "una pesadilla".

La mujer se identificó como Gabriela y si bien aseguró que el caso se remonta al 2020, decidió hacer pública su situación debido a que los ataques todavía persisten. Le apuntó por ello a un hombre con el que alguna vez mantuvo una relación. Si bien el susodicho fue detenido a principios de este año, la víctima afirmó que, aún tras las rejas, el hombre continúa tanto a cargo de la circulación de las imágenes íntimas como de las amenazas de muerte.

En diálogo con EL DIA, Gabriela contó que "después de la ruptura de la relación, esta persona se apoderó de fotos mías, fotos íntimas. Incluso tengo entendido que ha editado imágenes. Desde hace tiempo, esas fotos son enviadas a familiares y amigos, contactos que tengo agendados. Tengo mucha gente conocida porque siempre trabajé en lo que es ventas".

"Esta persona no sólo se apoderó de esas fotos, sino de toda la información que estaba en mi computadora, mi celular, mis contactos", detalló.

Y agregó que "desde el 2020 que me está hostigando". "Me denigra como mujer. Me amenaza de muerte, dice que me van a prender fuego", describió.

La denunciante sostuvo que "en enero de este año se produjo la detención de este sujeto" y que, sin embargo, "sigo en la misma situación". "Muchos dirán, ah pero persona está presa, está detenida... Pero me dan a entender que es él. Hay fotos puntuales que solamente él las tenía. Cómo puede ser que estando detenido hayan llegado a otras personas", planteó.

Acerca del difícil momento que atraviesa, refirió que "tanto mi pareja como yo estamos amenazados de muerte a través de mensajes de texto. Dicen que mi pareja va a vivir hasta que la paloma salga en libertad". "Está clarísimo que es él", manifestó sobre el acusado.

"Nunca pensé que una relación pudiera terminar en estos términos. Tuvimos una relación de dos años. Y todo pasó una vez que la pareja se había disuelto. Ahí me empecé a enterar de cosas y está todo denunciado, es por eso que él hoy está detenido", dijo.

Sobre el denunciado describió que "es una persona violenta, tiene problemas psiquiátricos. No lo digo yo, lo dice su medio. Le pedí que dejara de hostigarme, pero se empecinó en seguir y seguir. Y ahora él dice que la culpable de que él este preso, soy yo".

En medio de la desesperación y preocupación, la denunciante consignó que "ahora se espera el juicio oral". "El miedo es que mientras tanto, si a él le dan la libertad, qué va a pasar conmigo y con mi familia. A mi hijo le mandaron mensajes en donde le dicen un montón de cosas. Y todo eso sale de la boca de alguien que conoció mi entorno familiar. Saben todo el tiempo donde estoy y eso me tiene aterrada. Llegó a un lugar y a los cuatro minutos me llega un mensaje", remarcó.

"Es gravísimo esto, necesito que la Justicia, por favor, haga algo", reclamó.

Si bien la pornovenganza es una práctica real del ámbito digital, la problemática cobró mayor relevencia a partir de la exitosa serie de Netflix "Intimidad". En Argentina, esta forma de violencia no es considerada propiamente un delito y en el Congreso se analizan distintas propuestas que buscan enmarcarla en una figura penal.