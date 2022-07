La situación económica retrasa la temporada “alta” de liquidaciones

Algunas marcas empezaron a liquidar. Entre los comercios, algunos no liquidan pero no remarcan / G. Calvelo

A horas de abrirse paso agosto, las liquidaciones de temporada apenas asoman en los distintos centros comerciales de la Ciudad. El retraso en presentar a pleno las ofertas -como suele ocurrir ya a mitad de julio-, según se explicó desde la cámara que nuclea a las firmas de indumentaria, se debe a factores económicos y climáticos: un balance que marcó pocas ventas durante el otoño-invierno, falta de liquidez para encarar la compra de las nuevas colecciones y un frío bastante riguroso que parece no irse por ahora y que sigue invitando a la compra de ropa de abrigo.

Una recorrida por las zonas de la Ciudad donde se aglutinan los locales dedicados a la venta de prendas y accesorios de vestir permite observar muy pocas leyendas de anuncio de rebajas, algo que sería muy típico en esta época del año, cuando las vidrieras suelen rebasar de enormes y coloridas letras prometedoras de descuentos del 20, 30, 40 y hasta el 50 por ciento.

Solo algunos comercios de las calles 8, 12 y adyacencias, diagonal 74, Los Hornos y el centro de City Bell convocan a las “sales”. Distinto es el paisaje del sector de 5 y 51, donde se reúnen las marcas de las cadenas más caras de indumentaria; en esas cuadras cercanas a la Plaza San Martín las liquidaciones arrancaron a principios de julio y muchas de ellas ya introdujeron los diseños de la nueva temporada.

Valentín Gilitchensky es el titular del área de los Centros Comerciales dentro de la Federación Empresarial de La Plata -FELP-. El panorama que describe el dirigente habla de un “muy tímido” arranque de la temporada invernal de descuentos. “Algunos locales, que no son la mayoría, ya empezaron a liquidar. Pero no es como otros años, cuando a esta altura las rebajas eran muy significativas. Sucede que por el tema del dólar y por la faltante de mercadería no hay tanto stock para liquidar y lo que hay se debe cuidar”, explicó.

NO LIQUIDAN, PERO NO REMARCAN

En la calle Cantilo y alrededores, escenario de una expansión comercial con gran presencia de propuestas de indumentaria, los descuentos de temporada empezaron en muy escasos locales hace unos quince días, justo en la mitad de julio como es tradición en esas firmas, con rebajas del 30 por ciento o promociones de 3 prendas al valor de 2.

La dificultad en City Bell para lanzarse a la clásica liquidación la tienen, de acuerdo al diagnóstico del gerente de la Cámara de Comercio e Industria de esa localidad, Martín Bizet, no tanto los emprendimientos más grandes sino los de menores recursos. “Los más chicos no están pudiendo reponer mercadería, porque está un 60 por ciento más cara, y eso si no hablamos del rubro de los jeans, cuyos precios subieron un 70 por ciento. Por eso, en el mejor de los casos, las ofertas rondan el 20 por ciento, aunque algunos proponen un 10 o un 15 por ciento”, dijo.

Bizet señaló como fenómeno de estos días la estrategia que siguen, en líneas generales, las casas de venta de ropa en City Bell. “No están liquidando, pero tampoco se remarca. Se vende a precios viejos, de hace 20 ó 30 días, con otro valor del dólar”, comentó el comerciante a la vez que resaltó una venta 2022 “muy floja” y anticipó que “no se espera una temporada fácil de verano”.

FUERTE AUMENTO

En el contexto de una macroeconomía complicada en el país, el rubro de la ropa fue uno de los que más reajustes de precios sufrió, según cifras del Indec.

De acuerdo al relevamiento oficial, en lo que va del año los precios de indumentaria y calzado aumentaron casi un 45 por ciento.