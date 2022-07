Sigue el juicio por el crimen del traductor en Ensenada

Con el relato de varios peritos y policías, hoy continuará en los tribunales penales de La Plata el juicio oral por el crimen de Juan Pablo Rigotti en Ensenada, que sucedió en el año 2016.

La víctima, traductor, corrector literario y periodista, recibió una serie de golpes y puñaladas, que resultaron letales.

En ese sentido, voceros judiciales explicaron que será el momento de escuchar a quienes trabajaron en el operativo y captura del acusado, Walter Osvaldo Ferraras, y a los expertos que analizaron las evidencias recabadas en la escena del homicidio.

Como se sabe, en la primera audiencia, la semana pasado, declaró Alejandra Martínez, pareja de la víctima y sobreviviente del trágico ataque.

Los relatos de la joven ante el Tribunal Oral en lo Criminal V, fueron estremecedores.

La mujer relató con lujo de detalles el dramático hecho. A su vez, dijo haber reconocido al acusado por sus características físicas y no dudó en que él había sido el que cometió el crimen.

Por otro lado, describió las lesiones que sufrió en sus dedos durante el ataque, y contó que se sigue realizando cirugías.

Como se sabe, la acusación está en manos del fiscal Mariano Sibuet y de las abogadas Lorena Urrutipi y Alfonsina Maceri, quienes esperan que el sospechoso, imputado por el delito de “homicidio en ocasión de robo” y “lesiones graves”, en concurso real, sea condenado a prisión perpetua.

Según dio por acreditado la fiscal de instrucción Virginia Bravo, el hecho ocurrió cerca de las 16.30 del 11 de marzo del 2016, en una vivienda de Francisco Cestino entre Independencia y Libertad, donde un delincuente accedió a la propiedad después de treparse el balcón.

El autor se apoderó de “800 pesos, una cámara y un celular”.

En circunstancias que se deberán determinar, el asesino le abrió a Rigotti un corte en el cuello, antes de acertarle varias puñaladas.

El homicida escapó, dejando a Juan Pablo herido de muerte, y a Alejandra con algunos cortes en sus manos, que le afectaron tendones y nervios.

De acuerdo con la investigación, la pareja se encontraba en su casa de dos plantas.

Martínez contó que su marido había ido al segundo piso a ver las plantas que tenían en un balcón.

“Escucho un golpe arriba, me levanto y digo: Juampi, ¿qué pasó? Lo veo que bajaba con él (el acusado), que lo tenía agarrado del cuello con una cuchilla. (El sujeto) era muy violento, todo el tiempo pedía plata. Yo le decía que no teníamos dinero, solo $800. Me acordé de que mi papá guardaba efectivo en un cajón, pero no sabía en cuál”, recordó la joven.

En este marco, Martínez agregó que los tres subieron a la habitación de su padre, donde se produjo el atroz ataque.