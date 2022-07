VIDEO. "Le tiraron a la nena": dramático relato de la abuela de la menor acribillada en Ensenada

En medio de la conmoción por la muerte de la nena de 2 años que fue acribillada a balazos en el barrio El Dique de Ensenada, esta mañana llegó hasta la vivienda que fue escenario del espantoso crimen la abuela de la víctima fatal, que fue quien denunció que fue supuestamente estafada con la compra del inmueble. "Tiraron directamente a la nena, se la quisieron llevar", denunció.

Visiblemente angustiada, la mujer dio su versión de lo sucedido anoche en la cuadra de 50 y 123, un episodio que es investigado por la Justicia (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-7-6-8-35-0-trece-balazos-tres-motos-y-una-presunta-estafa-detras-del-inexplicable-crimen-de-la-nena-en-el-dique-policiales). "Compré la casa hace dos días, la pagué 1.800.000 pesos y sólo faltaba pagar 180 mil pesos. Quedamos que a las 19.30 nos encontrábamos acá en la casa, porque me iban a explicar sobre una falla eléctrica. Pero cuando vinimos nos encontramos con que habían arrancado todas las puertas, por eso discutimos y llamamos a la policía", aseguró, al tiempo que agregó: "En la pieza estaba la mujer que me vendió la casa y otros cuatro masculinos en la pieza drogándose y tomando bebidas alcohólicas. Yo estoy embarazada y cuando me agraden, mi marido los saca. Cuando llega la policía salen y me dicen que iban a venir a recagarnos a tiros. Me rompieron todo".

En ese sentido continuó diciendo que "la policía me dice que teníamos que hacer la denuncia porque me amenazaron de muerte. Mi abogado habló con personal policial porque estoy con pérdidas y me agarran convulsiones. Después vinieron un hombre y una mujer, que pararon en un auto gris, preguntando por él (su marido) y le explico la situación, pero se sube al auto y se va". Luego manifestó que "me llamaron de la comisaría y cuando estoy haciendo la denuncia escucho que en los handys decían que venían tres motos con gente armada. Le dije al comisario de la Tercera de El Dique y el me dice que no era así. Como tenía que actuar prefirió salir para otro lado y se me reía en l a cara".

Además resaltó que "los que me vendieron la casa estaban adentro cuando yo llegué pero tengo las llaves y toda la documentación. La compré el lunes y vino a ocuparla ayer". También dio más detalles del terrible momento en el que asesinan a su nieta: "Ellos se fueron de la casa cuando llega la policía, pero antes me pegaron una patada. Mientras tanto hablaban por videollamada con una persona que está presa. Yo me enteré que mataron a mi nieta "cuando venía para la casa".