Estudiantes se metió en el G8 y sueña en la Copa Libertadores

“Vamos a traer la copa a la Argentina, la que perdieron los bosteros y las gallinas...”. El grito de guerra de los hinchas refleja el sentimiento vivido anoche en UNO, en la goleada de Estudiantes sobre Fortaleza por 3-0, para meterse en los cuartos de final de la Libertadores, justo en la semana que los dos equipos más grandes de la Argentina, Boca y River, se despidieron. Una noche inolvidable para el equipo, cuerpo técnico y para la multitud que copó el estadio en búsqueda de ese objetivo.

El Pincha, que jugó un gran partido sin lujos ni fisuras, logró filtrarse en el G8, el privilegiado lugar en el que sólo pueden estar los mejores equipos de Sudamérica. Y los de Ricardo Zielinski son uno de ellos.

El equipo, que llegaba con incertidumbre por su mal funcionamiento en el torneo local no dejó dudas. De principio a fin jugó mejor y fue más inteligente que su rival para ir cerrando una serie que empezó a meterse en su bolsillo en el partido de ida, jugado en Ceará, con el empate 1-1.

Sexto partido como local en esta Copa Libertadores y sexto triunfo. Aquí se explica la fortaleza de este equipo, que con pocos brillos y sin tanto renombre logró lo que no pudieron los más poderosos. Difícil (pero nunca im posible) que pueda coronarse en un torneo con tantos gigantes, pero al menos ya hizo más que muchos. Y no es poco. De paso se aseguró otros 1,8 millones de dólares por jugar los cuartos de final. El año, desde lo futbolístico y económico es muy pero muy bueno.

DE PRINCIPIO A FIN

Ya en el primer tiempo quedaron expuestas las dos formas de juego. Estudiantes con mucha presión en la mitad de cancha para no darle salida a un rival que cuando pudo romper ese cerrojo mostró que tiene movilidad y criterio como para lastimar, algo que hizo poco, pero hizo. Moisés y Pikachu, los jugadores a anotar entre los que no debían quedar con espacio en los metros finales.

Al mismo tiempo el Pincha se fue dando cuenta que todo lo bueno que tenía el rival de mitad de cancha para adelante lo sufría en defensa, con jugadores distraídos y poco armonizados para la marca de la pelota parada o de cada balón que cayera dentro del área de un Boeck que hizo lo que pudo cada vez que las torres albirrojas fueron a buscarlo.

Lo tuvo Boselli a los dos minutos y a los seis Leandro Díaz cabeceó muy cerca del palo izquierdo del arquero. Pero a los 8 minutos Estudiantes no perdonó: recuperó en la mitad de cancha el uruguayo Agustín Rogel, amagó un pase a Leo Godoy pero tiró un centro preciso al área, donde anticipó el otro charrúa, Manuel Castro, para un 1-0 necesario para calmar ansiedades. Un gol del otro lado del Charco.

Los dos uruguayos del plantel, Castro y Rogel, fueron las grandes figura del equipo ganador

En desventaja Fortaleza desplegó su juego ofensivo, con los dos jugadores mencionados anteriormente, Silvio Romero y Welison, un falso Felipe Melo de muy buen pie e inteligencia para darle juego a sus compañeros. En ese contexto llegó un desborde por la derecha, un remate desde afuera de Hércules y un desvío en Romero que se estrelló en el travesaño. Anuló el juez de línea por off side, pero un aviso.

Entonces el Pincha volvió a tener un tramo de manejo de pelota, para tranquilizar a sus hinchas. Fue cuando Pikachu llegó un segundo más tarde sobre el tobillo izquierdo de Boselli. Desde el VAR avisaron, lo chequeó el árbitro Esteban Ostojich para la roja directa al buen volante rival.

Pudo ser redondo ese período para el Pincha porque en la pelota parada de esa infracción se produjo el gol de Rogel. Delirio en UNO y la sensación que un gran paso estaba dado. Pero otra vez el VAR, muchos minutos observando un off side que nadie, ni en la cancha ni siquiera mirando con lupa la tele puede afirmar. El uruguayo se apiadó y anuló la conquista.

Esa jugada fue un golpe anímico. Se enfrió el equipo, volvió a manejar la pelota la visita y, si bien no hubo un solo remate al arco en esos minutos, fue un momento de tensión.

El tempranero gol de Castro y la expulsión de Pikachu empezaron a definir el partido

El partido quedó a merced de que Estudiantes aprovechara una contra, teniendo en cuenta las ventajas de Fortaleza en la marca y mucho más con s inferioridad numérica. Porque desde el banco de suplentes nunca llegó la orden de reforzar la defensa sino todo lo contrario. Pero no puso, no supo o no se le dio. Aguantó en la mitad de cancha y apenas dos veces en los minutos finales del primer tiempo pudo llegar hasta el arco de enfrente. La salida de Boselli y el ingreso de Zapiola dejó planteado un complemento de mata o muere.

LO LIQUIDÓ EN SOLO 10 MINUTOS CON OTRO DE CASTRO Y UNO DE ZAPIOLA

Ese escenario quedó plasmado a los 2 minutos, cuando un centro desde la izquierda de Emmanuel Mas dejó en evidencia la ingenuidad de la defensa rival. Por entre los centrales apareció Manuel Castro para marcar el segundo gol, otra vez de cabeza para que explote toda la cancha.

Y para no dejar dudas que era una noche en la cual no estaba permitido ni una sola sorpresa llegó el tercer gol, el de la consagración. Lo hizo Franco Zapiola, que se aprovechó de un grosero error del arquero Boeck en la salida. El juvenil recuperó la pelota, lo eludió y definió suave al fondo del arco para el inicio de un carnaval .

Todo lo que siguió estuvo de más. O no. Fue una fiesta a cielo abierto en pleno invierno, un festejo prolongado y la exhibición de un equipo que se fue soltando y estuvo cerca del cuarto gol, que no llegó y eso que Mateo Pellegrino, Benjamín Rohlleisser y Pablo Piatti estuvieron muy cerca de conseguirlo.

El festejo final de los jugadores de Estudiantes tras conseguir el pase a cuartos de la Copa / Dolores Ripoll

Zielinski movió el banco y les dio rodaje a los que está esperado su lugar. Hasta eso le salió bien al equipo en una noche que asomaba como favorable pero nunca tan accesible. El segundo tiempo casi que fue un entrenamiento.

No hubo otro y tampoco descuento de Fortaleza. Ganó Estudiantes con autoridad y cierta facilidad, para meterse en los cuartos de final. Allá lo esperará Atlético Paranaense, otro brasileño, el vigente campeón de la Copa Sudamericana y de los mejores de allá (lo dirige Felipe Scolari y marcha segundo). Pero no hay tiempo para asustarse cuando este equipo ya superó tantas barreras y está entre los mejores. Ganó Estudiantes y está de la cabeza...

