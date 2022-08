¿Se lanza a la política?: la oportundidad de Canosa en medio de la crisis

Pocas veces se vio en la televisión una situación como la que el lunes, a las 21, sucedió en A24. Los títulos de “Viviana con vos” aparecieron en la pantalla, sin embargo, durante 10 minutos, el director del programa se las ingenió para ir y venir con las cámaras mostrando una silla vacía (la de Canosa) en un estudio también vacío, en silencio total. Sin embargo, aquella monotonía, que le daría a la señal un pico de rating de 3.2 puntos, se rompería segundos después para emitir un especial que, bajo el graph de “Libertad de expresión”, mostró un resumen de acaloradas notas y opiniones de la conductora con el que las autoridades del canal pretendieron mostrar que la censura que su ¿ex empleada? había denunciado no era tal.

La polémica emisión de “Viviana con vos” dividió aguas y trajo mucha más tela para cortar. Mientras algunos celebraron la iniciativa del grupo mediático encabezado por Daniel Vila, otros lo criticaron por lo “bizarro” y “cínico” de la acción. Lo cierto es que más allá de la gran audiencia que el envío logró cosechar (un promedio de 2.6, además del mencionado pico), trajo muchas repercusiones que dieron cuenta de la explosiva interna que se vive por estas horas entre la señal de cable y Canosa, quien habría encontrado en esta crisis una oportunidad.

Vale recordar que el viernes, Canosa, a minutos de salir al aire por A24, anunció vía Twitter que concluía su ciclo en la señal tras sentir que le habían coartado su derecho a expresarse libremente. La conductora denunció que no le permitieron emitir al aire escraches a políticos, en especial, uno que le hicieron a Sergio Massa, íntimo amigo de Daniel Vila, dueño de la señal.

Tras el escándalo, Daniel Vila rompió el silencio. “En ningún momento el canal A24 le dijo a Canosa que se tenía que retirar o que le levantaba el programa. La decisión de que el programa de Canosa no esté al aire es de Canosa. Y la única decisión que tomé de manera personal fue la de evitar que se difundieran escraches a políticos, funcionarios y dirigentes sociales”, había dicho uno de los mayores accionistas del grupo América.

Además, se refirió a su relación con el actual Ministro de Economía. “Tengo una amistad, soy amigo de manera pública del actual ministro de Economía Sergio Massa hace 20 años. Y lo he manifestado en cuanto oportunidad se me ha presentado. Esto no tiene nada que ver con el ministro de economía Sergio Massa, ni me pidió nada al respecto”, dijo el marido de Pamela David.

Y, por último, se refirió al futuro laboral de Canosa en la señal. “Una cosa es no querer hacer el programa, decisión que por supuesto no comparto, y me parece mal; y otra cosa es querer rescindir un contrato que la vincula con el medio. No sé ella qué irá a hacer, de parte nuestra no existe ninguna objeción para que vuelva. No nos pareció bien lo que hizo el viernes, porque no se deja un programa que está al aire, pero ella tiene una obligación contractual que la liga con el canal, así que si el lunes va, será bienvenida”.

El lunes, como dijimos, Canosa no se presentó a trabajar y la señal “habló” en su nombre. Desde el episodio del viernes, la periodista se mantiene en total hermetismo.

LA PICANTE TEORÍA DE RIAL

En este marco, Rial, enemigo público de Canosa pero más enemigo aún por estos días de Daniel Vila, compartió ayer “Argenzuela”, su programa en C5N, una teoría picante.

“Cuando pasó lo del viernes, para Canosa no era un clima de tristeza, hubo un clima festivo, porque sentían que le habían dado a Viviana la gran oportunidad de dar un salto a otro lugar”, manifestó en primera instancia el ex “Intrusos”.

Canosa, en silencio total

“¿Cuál es ese lugar? Muchos dicen LN+, pero yo les digo que hoy no. ¿Saben por qué? Canosa y Milei lograron este año una cosa muy fuerte, que es tirar a la derecha todo. Yo les voy a decir por qué LN+ hoy no, tal vez el año que viene puede ser. Pero el problema es que nadie quiere poner publicidad en un lugar como el de Canosa, te da rating pero no plata”, agregó Rial.

Y fue ahí donde tiró su bomba: “Yo creo que este año puede ser el del salto de Viviana a la política. En esta situación veo difícil su incorporación a otro medio... Para ella hoy el panorama es complicado por esto, pero sí la veo en la política. Pienso que Patricia Bullrich sería su aliada ideal”, remató el ex chimentero.

“NO ES CAPERUCITA ROJA”

En “Momento D” (El Trece), Doman y sus panelistas debatieron sobre el tema. Para el conductor, hay dos formas de resolver este conflicto entre las partes: “por las malas, puede volar todo por el aire, y por las buenas puede haber un acuerdo que le convenga a las dos. Puede que el canal le plantee ‘Okey, yo te libero, pero no podés hacer televisión hasta enero 1 de 2023’. Puede que salga por ahí el tema”.

Sin embargo, el panlista Pampito, aseguró tener información para dar cuenta que “Viviana tiene totalmente descartado” volver este año a la pantalla chica.

“Por lo que queda del año, ella no tiene pensado volver a hacer televisión. Ella está muy mal, muy triste, anoche no durmió. No es una situación que a ella le guste y está tranquila con respecto al canal porque siente que con el canal tiene buena relación”, agregó el panista.

Pero Cinthia Fernández, también parte del panel de “Momento D”, planteó otra teoría al decir: “¿Ella no censuró a (Jorge) Yoma en vivo? Porque la pintamos como Caperucita roja y yo no creo que esté triste. Para mí disfruta que está en boca de todos”. La bailarina desconfió de que la conductora “no la esté pasando bien” como dijeron sus compañeros, y se alineó en este sentido a la teoría de Rial.

